Mercato : Ça ne devrait pas s’arrêter là pour l’OM !

Le mercato de l’Olympique de Marseille commence très fort cet été. D’après Foot Mercato, ce n’est pas encore terminé !

L’Equipe a balancé une bombe ce samedi soir avec son journaliste Mathieu Grégoire. Le correspondant à Marseille nous informait que Pierre-Emile Hojbjerg devait arriver très prochainement à l’OM en prêt avec option d’achat. Une belle arrivée qui va renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi.

En plus du Danois, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Ismaël Koné ont déjà signé à l’OM… Des recrutements de haut niveau sportif, le tout coach par un entraîneur qui était voulu par les plus gros clubs. Un véritable tour de maitre de la part des dirigeants qui ne devrait pas s’arrêter là. En effet, comme l’a publié Sebastien Denis, rédacteur en chef de Foot Mercato, ce n’est pas encore fini pour les signature à l’OM ! De belles surprises devraient encore arriver.

Et c’est pas fini 🔵⚪️ — Sébastien Denis (@sebnonda) July 20, 2024

Contrat de 5 ans à 2 à 2.5M€/ an pour Carboni ?

La prochaine recrue pourrait d’ailleurs être Carboni, l’international argentin. Selon le média fcinternews, « Valentin Carboni a déjà conclu un accord avec Marseille pour un contrat de cinq ans d’une valeur de 2 millions plus des bonus pour atteindre environ 2,5 millions. » Si le coach Simone Inzaghi semble vouloir garder le jeune meneur de jeu, l’Inter demande plus de 30 millions d’euros. Un montant que l’OM ne veut pas payer, Pablo Longoria et son équipe tenterait d’obtenir un prêt avec obligation d’achat… Le feuilleton n’est pas terminé…



Selon Sport Mediaset, « Valentin Carboni se rapproche heure après heure de Marseille. (…) Le club Nerazzurri demande 40 millions d’euros, l’Olympique en a atteint 30 et pour cette raison la distance se rétrécit de jour en jour. (…) les Nerazzurri réfléchissent aussi à inclure un rachat en cas de transfert. » Un montant de plus de 30M€ semble bien excessif pour ce jeune joueur qui n’a pas encore explosé au plus haut niveau. Cependant, RMC confirme via son journaliste Fabrice Hawkins, qu’une offre de l’OM a bien été formulée !