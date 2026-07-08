Mercato : ça s’accélère pour Greenwood ! voici la somme que l’OM devrait récupérer !

Le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe se précise. Si le montant global de l’opération devrait atteindre 42 millions d’euros, bonus compris, l’Olympique de Marseille ne touchera pas l’intégralité de cette somme. Selon RMC Sport, le club phocéen devrait finalement récupérer environ 30 millions d’euros.

Un transfert à 42 M€, mais pas pour l’OM

Selon RMC Sport, l’opération globale négociée entre les différentes parties s’élève à 42 millions d’euros, bonus compris.

Ce montant comprend toutefois la part revenant à Manchester United, qui avait négocié un pourcentage sur une future revente de Mason Greenwood lors de son transfert à Marseille à l’été 2024.

Résultat, l’OM ne devrait encaisser qu’environ 30 millions d’euros sur cette opération.

Un montage différent de celui envisagé avec l’Atlético

Toujours selon RMC Sport, Fenerbahçe a choisi un montage différent de celui proposé par l’Atlético de Madrid.

Le club turc aurait d’abord négocié avec l’OM, puis directement avec Manchester United afin de déterminer la répartition financière du transfert.

Le média précise également qu’au final, le pourcentage revenant à l’OM n’est plus celui de 60 % évoqué ces dernières semaines, sans donner davantage de précisions sur la nouvelle répartition.

Un transfert important pour les finances marseillaises

Malgré cette répartition, le transfert de Mason Greenwood représenterait une opération financière importante pour l’OM.

Selon RMC Sport, le club marseillais devrait non seulement récupérer environ 30 millions d’euros, mais également économiser le salaire de l’attaquant anglais, l’un des plus élevés de l’effectif.

Ces deux éléments doivent contribuer à améliorer la situation financière du club, engagé dans une politique de réduction de sa masse salariale et de rééquilibrage de ses comptes.

Un dossier proche de son dénouement

Toujours selon RMC Sport, un accord entre l’OM et Fenerbahçe est désormais en très bonne voie.

Si les derniers détails sont finalisés, Mason Greenwood devrait s’engager avec le club turc dans le cadre d’un contrat de quatre ans, mettant un terme à une saison passée sous les couleurs olympiennes.