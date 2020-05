Mercato : Campos vers un départ du LOSC… L’OM (d’Eyraud) pas une option ?

Luis Campos serait moins écouté à Lille et souhaiterait quitter le club. Pour autant, une arrivée à l’OM pour remplacer Andoni Zubizarreta ne serait pas d’actualité…

Selon RMC, « Luís Campos pourrait quitter le LOSC. Le Portugais, âgé de 55 ans, a fait savoir, ce dimanche, à son président, Gérard Lopez, qu’il souhaitait être libéré de son contrat. » Le conseiller sportif de Gérard Lopez n’aurait pas apprécié sa mise à l’écart concernant le positionnement du LOSC sur l’arrêt du championnat, les contacts entre Christophe Galtier et l’OM et le marché des transferts. Alors qu’une rumeur l’envoie à Marseille, cette option serait peu probable…

Difficile pour Campos de travailler avec Eyraud ?

Si le projet OM ne l’avait pas totalement laissé insensible en 2016, Luis Campos n’entretient pas de très bons rapports avec Jacques-Henri Eyraud depuis son choix d’aller à Lille. Le président olympien avait en effet taclé sans le nommer l’ancien DS de Monaco en conférence de presse (octobre 2016) : « Je peux vous dire quelles sont les qualités nécessaires pour nous convaincre et rejoindre l’entreprise OM. Il y a l’indépendance vis-à-vis de sphères d’influence ou de pouvoir propre au monde du football, il y a l’esprit d’équipe, c’est-à-dire faire passer l’esprit du groupe avant ses intérêts personnels, et il y a aussi l’intérêt de l’entreprise qui doit être, à tout moment, plus important que l’intérêt personnel. Si l’on cumule ces trois qualités alors on peut envisager rejoindre l’Olympique de Marseille… »