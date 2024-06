Mercato : C’est confirmé pour Vitinha, bonne nouvelle pour l’OM !

C’est terminé pour Vitinha ! L’attaquant portugais rejoint le Genoa en prêt avec OA obligatoire de 15M€ ! Fabrizio Romano annonce que le transfert est bouclé !

L’Olympique de Marseille a bouclé le transfert de Vitinha vers le Genoa ! L’attaquant portugais continue son prêt dans le club italien pour une saison supplémentaire. Ce nouvel accord comprend une option d’achat obligatoire de 15 millions d’euros. Fabrizio Romano confirme le deal !

🔴🔵 Vitinha, new Genoa player on a permanent deal from OM for €15m fee. Buy back clause in the deal for OM, confirmed. ⤵️ https://t.co/rk3oM8wrVs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

Dans un entretien publié par la Gazzetta dello Sport, la recrue la plus chère de l’histoire du club s’est livré sur son aventure marseillaise.

« Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (32 M€, ndlr), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver »

Avant de poursuivre en lançant une pique au club phocéen : « Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup. Il y a un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir. »