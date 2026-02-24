Mercato : Clap de fin pour Griezmann à l’Atlético de Madrid ?

Alors que la saison européenne bat son plein pour l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est au cœur d’intenses discussions avec Orlando City, club de Major League Soccer (MLS). Cette possible opération de mercato, rapportée par plusieurs médias, éloigne définitivement l’idée d’un transfert vers l’OM.

Orlando City en discussions avancées pour Griezmann

Selon des informations de The Athletic, Orlando City serait en discussions avancées avec Antoine Griezmann en vue d’un transfert vers la Major League Soccer, le championnat américain, avant la fermeture de la fenêtre de mercato MLS le 26 mars 2026. Le Français, sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2027, serait la priorité de la franchise floridienne pour occuper un statut de « designated player », qui permet de contourner le plafond salarial de la ligue.

Des sources rapportent qu’aucun accord définitif n’a encore été trouvé entre les différentes parties, mais Orlando City multiplie les démarches, avec notamment des déplacements du directeur sportif en Espagne pour tenter de conclure l’opération.

Un départ en plein milieu de saison ? Les obstacles restent nombreux !

Ce possible transfert pose néanmoins des contraintes sportives et calendaires. L’Atlético de Madrid, engagé dans les phases finales de la Copa del Rey et encore en lice pour des places européennes, n’est pas forcément disposé à libérer son attaquant en pleine saison. Plusieurs sources indiquent que Griezmann pourrait finalement rejoindre la MLS à l’issue de la saison européenne, notamment lors de la prochaine fenêtre de mercato qui s’ouvrira en juillet.

La piste américaine s’inscrit dans la continuité de l’intérêt de longue date de Griezmann pour les États-Unis et la MLS, un championnat qu’il a souvent évoqué comme une destination de fin de carrière.

Dans le contexte du mercato, ce développement signifie que l’Olympique de Marseille voit s’éloigner l’hypothèse d’un recrutement du champion du monde français, une option évoquée par certains observateurs mais jamais confirmée par des sources directes des clubs. Aucune annonce officielle n’a été faite en ce sens. L’avenir de Griezmann devrait donc se dessiner entre Madrid et la Floride, avec la possibilité d’un transfert vers la MLS dans les prochains mois si les discussions se concrétisent. Le dossier reste toutefois ouvert tant qu’aucun contrat n’est signé ni officialisé.