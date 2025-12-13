Mercato Concurrent OM : Endrick vers Lyon ? Les dernières info sur ce dossier chaud à Madrid

Longtemps incertain, l’avenir d’Endrick semble désormais tranché. Malgré les turbulences actuelles au Real Madrid, le jeune attaquant brésilien devrait bien rejoindre l’Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal, sous la forme d’un prêt de six mois.

À seulement 19 ans, Endrick traverse une période délicate à Madrid. Après une première saison encourageante sous les ordres de Carlo Ancelotti — 37 apparitions toutes compétitions confondues, 7 buts et 1 passe décisive — l’attaquant brésilien a progressivement disparu des plans madrilènes.

Avec l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc, Endrick est désormais relégué au rang de troisième, voire quatrième choix offensif. Légèrement blessé en début de saison, il n’a disputé que deux brèves entrées en jeu, pour un total de 22 minutes. Une situation intenable pour un joueur en pleine phase de développement.

Un prêt à l’OL déjà acté

Depuis plusieurs semaines, la piste lyonnaise s’est imposée comme la plus crédible. L’idée d’un prêt sec de six mois a rapidement fait consensus entre les différentes parties. Endrick viendrait renforcer l’effectif de Paulo Fonseca, dans un contexte jugé favorable : entraîneur lusophone, temps de jeu potentiel et participation à une compétition européenne.

À tel point que le dossier était annoncé comme bouclé à 99 % avant qu’un léger doute ne s’installe.

L’avenir de Xabi Alonso n’a pas changé la donne

La situation fragile de Xabi Alonso — annoncé sur la sellette avant un déplacement crucial à Alavés — a brièvement semé le doute. Selon El Chiringuito, le Real Madrid aurait envisagé de temporiser, un éventuel changement d’entraîneur pouvant redistribuer les cartes.

Mais d’après AS, ces interrogations n’ont aucun impact sur l’accord déjà conclu entre Lyon et la Casa Blanca. Endrick a besoin de temps de jeu pour continuer sa progression, avec en ligne de mire un objectif clair : être prêt pour la Coupe du monde l’été prochain.

Un renfort attendu pour les Gones

À Lyon, Endrick pourrait rapidement devenir une pièce centrale. Les Gones manquent cruellement d’un véritable numéro 9, entre Martin Satriano en difficulté et des solutions de fortune comme Sulc ou Tolisso, qui ne sont pas des attaquants de métier.

Dès janvier, Endrick devrait donc porter le maillot lyonnais et tenter de relancer une dynamique offensive en panne, tout en relançant sa propre carrière.