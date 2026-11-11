À peine arrivé sur le banc du Sporting Portugal après son départ de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca prépare déjà son mercato hivernal. Selon le quotidien espagnol AS, le technicien portugais souhaiterait retrouver Endrick, qu’il avait dirigé avec succès à Lyon la saison dernière. L’attaquant brésilien du Real Madrid, en manque de temps de jeu, envisagerait un départ dès janvier.

Le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais continue de faire parler. Après avoir quitté le club rhodanien en pleine saison pour rejoindre le Sporting Portugal, l’entraîneur portugais pourrait rapidement retrouver l’un de ses anciens joueurs.

Selon les informations du quotidien espagnol AS, publiées mardi et relayées par Foot Mercato, le Sporting a déjà commencé à travailler sur une possible arrivée d’Endrick lors du prochain mercato hivernal.

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Fonseca veut retrouver Endrick après leur réussite à Lyon

Le jeune attaquant brésilien de 20 ans avait été prêté à l’OL par le Real Madrid lors de la seconde partie de la saison 2025-2026.

Sous les ordres de Fonseca, Endrick avait retrouvé du temps de jeu et réalisé des performances remarquées. Selon AS, il avait inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 21 rencontres, contribuant à sa sélection pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

Une collaboration réussie qui expliquerait l’intérêt du technicien portugais pour de nouvelles retrouvailles.

Au Sporting, Fonseca souhaite renforcer son secteur offensif afin de rester compétitif en championnat et en Ligue des champions. La présence d’un entraîneur qu’il connaît bien pourrait constituer un argument important pour Endrick.

Le départ de Fonseca avait déjà provoqué de nombreuses réactions à Lyon. Nous revenions notamment sur les circonstances de son départ et la recherche de son successeur à l’OL↗.

Endrick veut retrouver du temps de jeu, la Roma également intéressée

De retour au Real Madrid après son prêt lyonnais, Endrick peine à s’imposer dans la rotation de José Mourinho.

D’après AS, le Brésilien n’a disputé que 140 minutes en sept apparitions depuis le début de saison, avec une seule titularisation. Une situation qui pourrait le pousser à changer de club dès janvier.

Le Sporting aurait déjà manifesté son intérêt, mais n’est pas seul sur le dossier. L’AS Roma suivrait également l’attaquant.

Plusieurs formules seraient envisageables, notamment un prêt ou un transfert assorti de garanties permettant au Real Madrid de conserver un contrôle sur l’avenir du joueur. À ce stade, aucun accord n’est annoncé.

Interrogé mardi lors du rassemblement de la sélection brésilienne, Endrick n’a pas caché son envie de jouer davantage. Il a également évoqué avec émotion son passage à Lyon, qu’il considère comme l’une des périodes les plus heureuses de sa carrière.

Un dossier qui rappelle les ambitions affichées par l’OL lorsqu’il avait obtenu son prêt. À l’époque, Endrick avait été annoncé proche de Lyon alors que son nom circulait également du côté de l’OM↗.

Pour Paulo Fonseca, attirer Endrick représenterait un premier renfort important à Lisbonne. Pour Lyon, cette possible réunion ferait surtout resurgir le souvenir d’une collaboration réussie, quelques mois seulement après le départ de son ancien entraîneur.