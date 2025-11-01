Mercato OM : Les infos de Fabrizio Romano dans le dossier Endrick !

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir s’envoler l’une de ses cibles annoncées du mercato hivernal 2026. Alors que le club phocéen s’était positionné sur Endrick, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, pour pallier la blessure d’Amine Gouiri, la pépite de 18 ans semble finalement se diriger vers un autre club de Ligue 1. Selon les informations fiables de Fabrizio Romano, référence mondiale du mercato, l’Olympique Lyonnais aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Endrick se rapproche de Lyon

Le journaliste italien a révélé sur ses réseaux sociaux que « Endrick donne sa priorité totale à l’Olympique Lyonnais alors que les discussions progressent du côté du joueur. Prêt direct, sans option d’achat, comme révélé mercredi. Décision finale la semaine prochaine, mais Endrick est très intéressé par l’OL. »

🚨🔴🔵 Endrick, giving his total priority to Olympique Lyon with talks advancing on player side. Straight loan, no buy option clause as revealed on Wednesday. Final decision in next week but Endrick’s very keen on OL. 🇧🇷 pic.twitter.com/l09Yk8BdL8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2025



Endrick, qui s’était blessé en fin de saison, n’a pas réussi à gagner la confiance de Xabi Alonso et manque de temps de jeu. Un prêt sec de six mois en provenance du Real Madrid est donc dans les tuyaux. Le jeune attaquant semblait décidé à gagner sa place mais la concurrence est rude avec Vinicius Jr, Rodrygo et Mbappé.

Pour l’Olympique Lyonnais, cette opération marquerait un gros coup, tant sur le plan sportif que médiatique. Le club rhodanien, en quête de renouveau, pourrait attirer un talent du football et relancer sa saison.

Du côté de l’OM, cette évolution du dossier oblige désormais Pablo Longoria à activer d’autres pistes offensives si De Zerbi estime devoir se renforcer à ce poste. Cependant, le retour annoncé mi janvier de Gouiri pourrait inciter l’OM à se tourner vers d’autres postes…