Mercato concurrent OM : Lens sous pression, un joueur cadre dans le viseur de Manchester United !

Leader de Ligue 1 et concurrent direct de l’OM dans la course aux places européennes, le RC Lens pourrait être confronté à un dossier mercato sensible dès cet hiver. Selon les informations de TEAMtalk, l’un de ses joueurs clés, Mamadou Sangaré, attire l’attention de plusieurs cadors de Premier League, dont Manchester United, alors que les Sang et Or espèrent conserver leur milieu de terrain au moins jusqu’à la fin de la saison.

Alors que l’Olympique de Marseille surveille attentivement les mouvements de ses rivaux en Ligue 1, la situation de Lens, actuel leader du championnat, mérite une attention particulière. D’après des sources proches du dossier citées par TEAMtalk, Manchester United fait partie des clubs intéressés par le milieu de terrain lensois Mamadou Sangaré, recruté seulement l’été dernier. Les Red Devils ne sont toutefois pas seuls sur le coup, puisque Chelsea, Tottenham Hotspur et West Ham United suivent également le joueur.

Sangaré un profil très suivi en Premier League

Âgé de 23 ans, Mamadou Sangaré, international malien, s’est rapidement imposé comme un élément important du dispositif lensois. Arrivé en provenance du Rapid Vienne pour un montant estimé à 8 millions d’euros, le milieu de terrain a franchi un cap en Ligue 1. Cette saison, il a disputé 15 rencontres de championnat, dont 14 comme titulaire, avec un bilan d’un but et une passe décisive.

Selon TEAMtalk, Manchester United travaille depuis plusieurs mois sur la piste d’un renfort au milieu de terrain en vue de 2026. Des noms comme Adam Wharton, Elliot Anderson, Carlo Baleba, João Gomes ou encore Noah Sadiki sont régulièrement évoqués. Sangaré figure désormais sur cette liste élargie, notamment en raison de son profil jugé compatible avec les exigences physiques et techniques de la Premier League.

“Sangare s’annonce comme l’un des prochains grands talents à passer de la L1 à la PL, plusieurs clubs anglais dont Manchester United, Chelsea, West Ham United et Tottenham suivent de près sa progression en vue d’un éventuel transfert.” Tu m’étonnes. https://t.co/ktUOzImKEH — Yvan Sorine (@SorineYvan) December 16, 2025

Un dossier à suivre après la CAN 2025

Le milieu de terrain lensois doit également prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec le Mali. Toujours selon les mêmes sources, sa situation pourrait évoluer rapidement à l’issue de la compétition, dont la finale est prévue le 18 janvier. Certains clubs anglais envisageraient même d’officialiser leur intérêt après le tournoi.

Pour Lens, l’enjeu est double. Le club nordiste espère conserver Mamadou Sangaré encore quelque temps afin de poursuivre sa dynamique sportive, tout en sachant qu’un départ pourrait générer une importante plus-value. Les dirigeants lensois sont conscients que la convoitise autour du joueur ne fait que commencer.

Dans un contexte où l’OM lutte avec Lens pour les premières places de Ligue 1, l’évolution de ce dossier mercato pourrait avoir un impact direct sur l’équilibre du championnat dans les mois à venir.