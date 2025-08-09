Mercato concurrent OM : l’OL et le LOSC se battent pour une recrue made in Ligue 1

Après avoir raflé Dominik Greif au nez et à la barbe du LOSC, l’Olympique Lyonnais et Lille se retrouvent déjà opposés pour un autre renfort offensif.

Les recruteurs de l’OL et du LOSC ne se quittent plus. Cette semaine encore, les deux clubs se sont retrouvés en concurrence pour un profil bien précis : Dominik Greif, gardien international slovène du Real Majorque.

Lyon, en quête d’un portier après le départ de Lucas Perri à Leeds (16 M€), et Lille, orphelin de Lucas Chevalier parti au PSG (40 M€ + 15 M€ de bonus), visaient tous deux le joueur.

L’OL frappe le premier coup

Après plusieurs tentatives infructueuses, les Gones ont fini par faire plier Majorque. Le transfert devrait se conclure pour 4 M€ + bonus, pouvant dépasser les 5 M€. Ne manque plus que la signature des contrats pour officialiser la première victoire lyonnaise dans ce duel du mercato.

Prochain terrain de bataille : Yann Gboho

Pas le temps de souffler : Lyon et Lille s’attaquent déjà à un autre dossier brûlant. Selon RMC, les deux clubs ont pris des renseignements sur Yann Gboho (24 ans), ailier du Toulouse FC.

L’ancien Rennais, arrivé du Cercle Bruges en janvier 2024 pour 2,5 M€, s’est rapidement imposé comme le leader d’attaque des Violets (52 matchs, 9 buts, 8 passes décisives).

A lire aussi : 🔵⚪ OM – Aston Villa : Quelle heure, quelle chaine (streaming) ?

Le TFC, déjà affaibli par plusieurs départs cet été, n’a aucune intention de brader son atout offensif. Les dirigeants toulousains demandent au moins 12 M€ pour lâcher un joueur encore sous contrat jusqu’en 2027.

La concurrence est rude puisque Besiktas a également fait de Gboho sa priorité au poste.