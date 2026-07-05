Mercato concurrent OM : Lyon a déjà recruté cinq joueurs pour moins de 22 M€ !

Alors que l’Olympique de Marseille n’a pas encore officialisé la moindre recrue cet été, l’Olympique Lyonnais avance sur son mercato. Selon Olympique-et-Lyonnais, le club rhodanien a déjà enregistré cinq arrivées pour un investissement de 21,8 millions d’euros, hors bonus.

Lyon mise sur la quantité plutôt que sur un gros transfert

Malgré un contexte financier contraint, l’OL poursuit son recrutement. Comme l’ont rappelé à plusieurs reprises ses dirigeants, le club ne souhaite plus investir 20 ou 25 millions d’euros sur un seul joueur.

Selon Olympique-et-Lyonnais, cette stratégie se traduit par un mercato axé sur plusieurs profils à coût maîtrisé. À ce stade, quatre recrues ont été officialisées, auxquelles s’ajoute la levée de l’option d’achat de Noham Kamara, définitivement transféré après son prêt.

Déjà cinq recrues pour 21,8 M€

Toujours selon Olympique-et-Lyonnais, le montant total des opérations atteint 21,8 millions d’euros, hors bonus.

Dans le détail :

Mads Bidstrup : 10,5 M€ (+ 3 M€ de bonus)

: 10,5 M€ (+ 3 M€ de bonus) Julien Duranville : 5 M€ (+ 3,5 M€ de bonus)

: 5 M€ (+ 3,5 M€ de bonus) Mohamed Ouédraogo : 2,2 M€ (+ 0,6 M€ de bonus)

: 2,2 M€ (+ 0,6 M€ de bonus) Noham Kamara : option d’achat levée pour 4,1 M€ (+ 2 M€ de bonus)

À cela s’ajoute la signature du jeune Kaïl Boudache, qui a paraphé son premier contrat professionnel.

La moyenne des investissements s’élève ainsi à 4,4 millions d’euros par recrue, une politique assumée par la propriétaire Michele Kang.

Une facture qui peut dépasser les 30 M€

Si l’ensemble des bonus prévus dans les différents contrats venait à être atteint, Olympique-et-Lyonnais précise que le coût total de cette première phase du mercato atteindrait 30,9 millions d’euros.

Pour financer ces opérations, l’OL a notamment enregistré le transfert d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen pour 29,5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 4,1 millions d’euros de bonus.

Pendant que Lyon poursuit son recrutement, l’OM n’a, de son côté, toujours pas officialisé de première recrue depuis l’ouverture du mercato estival.