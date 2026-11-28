L’Olympique Lyonnais pourrait voir partir l’un de ses joueurs expérimentés dans les prochains mois. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Nicolás Tagliafico suscite un intérêt concret en Argentine. Selon TyC Sports, River Plate a déjà entamé des discussions avec l’entourage du latéral gauche, également suivi par Boca Juniors. Une nouvelle menace pour l’effectif de Carlos Vicens, alors que Lyon doit toujours composer avec des contraintes financières.

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L’avenir de Nicolás Tagliafico à l’Olympique Lyonnais semble de plus en plus incertain. À 34 ans, le défenseur international argentin pourrait envisager un retour dans son pays, après plusieurs saisons passées en Europe.

Selon les informations publiées vendredi par le média argentin TyC Sports, River Plate a engagé de premiers contacts avec les représentants du joueur afin d’étudier les conditions d’une éventuelle arrivée en 2027.

River Plate a déjà pris contact avec l’entourage de Tagliafico

Le club de Buenos Aires souhaite renforcer son secteur défensif et considère Tagliafico comme une option intéressante au poste de latéral gauche.

Les dirigeants argentins auraient ainsi pris des renseignements sur sa situation contractuelle et manifesté leur intérêt auprès de son entourage.

Aucune offre officielle n’a cependant été transmise, et les discussions n’en sont qu’à un stade préliminaire.

River Plate doit également composer avec la concurrence de Boca Juniors, qui suit le champion du monde 2022 dans l’hypothèse d’un départ de Lautaro Blanco.

Le principal obstacle pourrait toutefois venir du joueur lui-même. D’après TyC Sports, Tagliafico privilégierait pour le moment une poursuite de sa carrière en Europe.

Sa situation lyonnaise pourrait néanmoins faire évoluer sa réflexion. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, l’Argentin a perdu du temps de jeu ces derniers mois, notamment en raison d’une blessure musculaire.

Selon le média argentin, il n’a participé qu’à huit des dix-neuf rencontres disputées par l’OL depuis la Coupe du monde, avec seulement deux titularisations.

Lyon face à un nouveau dossier délicat pour son mercato

Pour l’OL, la situation contractuelle de Tagliafico pose une question stratégique.

Un départ lors du mercato hivernal permettrait éventuellement de récupérer une indemnité de transfert. En revanche, si le joueur va au terme de son contrat, il pourrait quitter Lyon librement à l’été 2027.

Le dossier intervient dans un contexte financier particulier. Comme nous l’expliquions récemment dans notre article sur les pertes financières de Lyon et ses possibilités lors du mercato hivernal↗, le club rhodanien a enregistré une perte nette de 87 millions d’euros et conserve une dette financière importante.

Toutefois, le directeur général Michael Gerlinger a récemment précisé que la DNCG n’imposait pas de ventes dès janvier. Lyon pourrait même envisager des renforts sous forme de prêts.

Cette position nuance les premières inquiétudes concernant les départs de joueurs importants envisagés après celui de Paulo Fonseca↗.

Pour Carlos Vicens, un éventuel départ de Tagliafico constituerait malgré tout un ajustement supplémentaire à gérer dans un effectif déjà en transition.