Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Malgré une perte nette de 87 millions d’euros et une dette financière de 409,8 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais ne serait pas obligé de vendre lors du mercato hivernal. Le club pourrait même se renforcer sous forme de prêts.

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La situation financière↗ de l’OL reste fragile, mais elle ne déboucherait pas sur une obligation immédiate de céder des joueurs en janvier. Le club a enregistré une perte nette de 87 millions d’euros au 30 juin 2026, contre 201,2 millions un an plus tôt, tandis que sa dette financière s’élève désormais à 409,8 millions d’euros, contre 517,9 millions en 2025.

Lyon ne serait pas sous pression pour vendre

Présent en conférence de presse avec la présidente Michele Kang, le directeur général Michael Gerlinger a expliqué que la DNCG↗ avait travaillé sur un scénario sans vente. Les garanties apportées par la dirigeante pour financer la saison ont permis un encadrement de la masse salariale, tandis que le départ de Paulo Fonseca et les changements dans le staff ont généré quelques économies.

« La DNCG part d’un scénario à zéro vente. »

Gerlinger a également évoqué une marge limitée pour la suite de la saison. Cette situation ne signifie pas que l’OL renonce à réduire ses pertes, mais le dirigeant distingue cette nécessité à moyen terme d’une obligation de vendre dès le prochain marché des transferts.

Des prêts pour compenser les absences

Sur le plan sportif, Lyon pourrait utiliser le mercato↗ hivernal pour compléter son effectif. Le club doit notamment composer avec l’indisponibilité de Mohamed Ouédraogo, absente pour au moins six mois, et celle de Pavel Sulc, dont le retour est attendu en mars.

« On va voir si on peut améliorer l’effectif sur le marché des prêts. »

Le directeur général a aussi assuré que les éléments offensifs ne seraient pas séparés du groupe sans solution de remplacement. Les discussions avec le directeur sportif Matthieu Louis-Jean doivent permettre de définir les priorités à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier, indépendamment des ventes éventuelles.