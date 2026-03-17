Mercato concurrent OM : Monaco accélère pour ce latéral portugais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que le marché des transferts s’intensifie, l’AS Monaco avance sur le dossier Nazinho, latéral gauche du Cercle Bruges. Une évolution à suivre de près pour l’Olympique de Marseille, également attentif aux opportunités à ce poste.

Monaco passe à l’action pour Nazinho

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, « Monaco souhaite recruter Nazinho, l’arrière gauche du Cercle Bruges. Des discussions positives sont en cours entre les deux parties. » Le club de la Principauté accélère donc concrètement dans ce dossier, avec des échanges déjà engagés.

Âgé de 21 ans, Nazinho évolue actuellement au Cercle Bruges, en première division belge. Formé au Sporting Portugal, ce latéral gauche portugais présente un profil offensif, capable d’apporter de la profondeur sur son couloir. Cette saison, il s’est imposé comme un titulaire régulier en Jupiler Pro League.

El Monaco quiere a Nazinho, lateral izquierdo de Cercle Brugge. Conversaciones positivas entre las partes. pic.twitter.com/9MytzXcw5a — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 17, 2026

Un poste clé également surveillé par l’OM

Ce mouvement du côté de Monaco concerne indirectement l’Olympique de Marseille, qui reste attentif au marché des latéraux. Le club phocéen, en quête de stabilité défensive et de solutions sur le côté gauche, observe plusieurs profils en Europe.



Pour l’instant, aucune officialisation n’a été annoncée. Les discussions évoquées restent en cours, et leur issue dépendra des négociations entre les différentes parties.