Mercato concurrent OM : un départ officialisé pour Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que le marché des transferts s’anime en coulisses, un concurrent direct de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 ajuste son effectif. L’Olympique Lyonnais a officialisé le départ définitif de Martín Satriano vers Getafe, après un passage contrasté en France. Une opération qui illustre la stratégie de gestion de l’effectif lyonnais.

Lyon tourne la page Satriano

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano. 🇺🇾✍️ El delantero uruguayo firma por lo que resta de temporada y cuatro más. ¡𝑸𝒖𝒆́ 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏! 🙌 pic.twitter.com/XtBamln7Bt — Getafe C.F. (@GetafeCF) March 30, 2026



Arrivé à l’été 2025 dans un contexte d’urgence, Martín Satriano n’a jamais réussi à s’imposer durablement à l’Olympique Lyonnais. Prêté initialement pour compenser le départ de Georges Mikautadze, l’attaquant uruguayen n’a pas convaincu dans le système mis en place par Paulo Fonseca.

Face à une concurrence renforcée par les arrivées d’Endrick et de Roman Yaremchuk lors du mercato hivernal, le club rhodanien a rapidement revu sa copie. Dans une logique de gestion financière, l’OL a levé l’option d’achat du joueur (estimée à 5 millions d’euros) avant de lui trouver une porte de sortie.

Direction l’Espagne pour Martín Satriano, prêté dans un premier temps à Getafe, où il a retrouvé du temps de jeu et de l’efficacité.

Getafe confirme le transfert après une relance réussie

Performant sous les ordres de José Bordalás, avec trois buts en dix matchs de Liga, Martín Satriano a convaincu les dirigeants espagnols de lever l’option pour un transfert définitif. Dans un communiqué officiel, Getafe a confirmé l’opération : « Le Getafe CF et l’Olympique lyonnais ont conclu un accord pour le transfert de Martín Satriano. L’attaquant uruguayen signe pour le reste de la saison et quatre saisons supplémentaires ».

Son but remarqué face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, a notamment renforcé sa cote en Espagne.