Mercato concurrent OM : Une piste surprise pour sur le banc du RC Lens ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que l’avenir de Pierre Sage semble s’inscrire loin de l’Artois, le RC Lens étudierait la possibilité de faire revenir un visage bien connu du club, Éric Roy.

Le dossier de l’entraîneur continue d’animer le mercato du RC Lens. Si plusieurs noms ont circulé ces derniers jours pour succéder à Pierre Sage, une nouvelle piste prend de l’ampleur. Selon les informations relayées par Allez Lens, Éric Roy ferait partie des profils étudiés par les dirigeants lensois.

L’actuel technicien du Stade Brestois connaît parfaitement l’environnement du Racing pour y avoir occupé le poste de directeur sportif entre 2017 et 2019. Cette connaissance du club et son expérience récente sur un banc de Ligue 1 constituent des atouts qui pourraient séduire les décideurs lensois.

Une option qui dépend aussi de Brest

La faisabilité d’une telle opération reste toutefois incertaine. Malgré les rumeurs autour de son avenir, Éric Roy est toujours lié au Stade Brestois, même si plusieurs signaux laissent penser qu’il pourrait s’interroger sur la suite de son aventure en Bretagne.

Du côté du RC Lens, plusieurs profils ont été évoqués ces derniers jours pour préparer l’après-Pierre Sage. La piste menant à Éric Roy apparaît donc comme une possibilité supplémentaire dans un dossier qui n’a pas encore trouvé son dénouement.

À ce stade, aucune décision n’a été officialisée et les dirigeants lensois poursuivent leurs réflexions. Mais l’idée de voir revenir un ancien dirigeant du club sur le banc des Sang et Or constitue déjà l’une des rumeurs les plus commentées de ce début de mercato.