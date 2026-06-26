Mercato concurrents : Cet ancien flop marseillais à la relance au RC Lens ?

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Cinq ans après son passage à l’OM, Michaël Cuisance pourrait retrouver la Ligue 1. Le milieu de terrain français serait en passe de s’engager avec le RC Lens, qui aurait trouvé un accord pour son transfert.

Selon les informations de Florian Plettenberg, le RC Lens est tout proche de boucler l’arrivée de Michaël Cuisance. Le club artésien devrait débourser environ 5 millions d’euros pour recruter le milieu de 26 ans en provenance du Hertha Berlin.

Un nouveau départ après un parcours mouvementé

Révélé au Borussia Mönchengladbach, Cuisance avait ensuite rejoint le Bayern Munich avant d’être prêté à l’OM lors de la saison 2020-2021. Malgré quelques éclairs sous le maillot marseillais, il n’avait pas réussi à s’imposer durablement sur la Canebière.

Depuis, le Français a multiplié les expériences, passant notamment par Venezia, la Sampdoria, Osnabrück puis le Hertha Berlin.

Avec ce possible retour en France, le RC Lens espère relancer un joueur dont le potentiel a longtemps été salué. À 26 ans, Cuisance pourrait retrouver une certaine stabilité et tenter de confirmer enfin les promesses entrevues au début de sa carrière.