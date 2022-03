Mercato concurrents OM : Déjà un départ acté au LOSC?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Sven Botman aurait déjà un accord avec l’AC Milan !

La saison de Sven Botman n’a pas laissé indifférent de grands clubs européens. Déjà cet hiver, plusieurs écuries notamment anglaise ont jeté leur dévolu sur le Néerlandais. Après avoir récupérer Mike Maignan la saison dernière au LOSC, l’AC Milan prévoirait de reproduire un transfert avec Sven Botman. Le défenseur de 22 ans intéresse fortement le club italien et des contacts très avancés sont même en cours.

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est très proche du Milan. Il aurait même un accord sur un contrat d’une durée de 5 ans et tentent maintenant de trouver un terrain d’entente avec le LOSC.

Les Rossoneri souhaiteraient boucler son transfert avant la fin de la saison afin de prendre la primeur sur les autres clubs. Une officialisation pourrait donc arriver avant le mercato, comme l’avaient fait les Italiens pour Mike Maignan il y a près d’un an.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Lyon prêt à pousser dehors un titulaire décrié ?

Sur Transfermarkt, sa valeur marchande est évaluée à 30 millions d’euros. Le Néerlandais pourrait quitter le club pour un prix allant de 30 à 40 millions d’euros. Cet hiver, le LOSC aurait refusé une offre de Newcastle à hauteur de 35 millions d’euros selon Fabrizio Romano.

Sven #Botman is getting closer to #ACMilan. Agreed personal terms for 5-years contract. #Rossoneri are working to reach an agreement with #Lille in the next weeks to close the deal beforehand the end of the season as they had done for Maignan’s last year. #transfers #LOSC https://t.co/tHfdrQJE1n

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2022