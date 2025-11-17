Mercato concurrents OM : Endrick surcoté ?

Le jeune attaquant brésilien Endrick, sous contrat avec le Real Madrid, est actuellement au centre de discussions concernant un prêt en Ligue 1 cet hiver. Alors que son nom a été évoqué à l’OM, c’est finalement Lyon qui semble se diriger vers l’obtention de l’attaquant de 19 ans. La carrière européenne d’Endrick ne décolle pas comme prévu et certains observateurs commencent à émettre des doutes sur son niveau réel.

Endrick, un prêt nécessaire pour relancer sa carrière

À seulement 19 ans, Endrick peine à convaincre au Real Madrid. Cette saison, il n’a disputé que 11 minutes de Liga, et l’entraîneur Xabi Alonso ne semble pas compter sur lui dans les prochains mois. Face à cette situation, un prêt en France apparaît comme une solution pour gagner du temps de jeu et reprendre confiance.

Le journaliste espagnol Julio Maldonado estime que les difficultés du Brésilien étaient prévisibles. « J’aime beaucoup Endrick. Quand je l’ai vu à Palmeiras, j’ai été conquis et je pense qu’il n’a pas eu beaucoup d’opportunités au Real Madrid. Le problème, c’est que le football européen, c’est une tout autre histoire », a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube.

Peut-être qu’Endrick était surcoté parce qu’on pensait que ses performances dans son pays suffisaient pour être titulaire au Real Madrid

Selon Maldonado, l’attaquant a été surévalué avant son arrivée en Europe. « Peut-être qu’Endrick était surcoté parce qu’on pensait que ses performances dans son pays suffisaient pour être titulaire au Real Madrid. Mais il apparaît évident que ce n’est pas le cas », a ajouté le journaliste espagnol.

Le spécialiste souligne toutefois qu’un passage en Ligue 1 pourrait être bénéfique pour Endrick. « À sa place, j’accepterais ce prêt à une autre équipe pour devenir titulaire. Puis j’essaierai de revenir, comme l’ont fait de nombreux joueurs. Carvajal lui-même a été prêté à Leverkusen avant de devenir un latéral légendaire à son retour », a-t-il précisé.

Ce prêt à Lyon pourrait donc constituer un tremplin pour le jeune Brésilien, lui permettant de retrouver du rythme et de confirmer le potentiel qui avait séduit Palmeiras et le Real Madrid. Le mercato hivernal s’annonce déterminant pour la suite de sa carrière en Europe.