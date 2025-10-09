Mercato concurrents OM : Entraineur, une piste de moins pour Monaco ! ça discute avec un coach en poste !

Évoqué ces derniers jours dans le viseur de l’AS Monaco, Sergio Conceiçao ne posera finalement pas ses valises en Principauté. Le technicien portugais, libre de tout contrat depuis son départ de l’AC Milan en mai, s’est engagé avec Al-Ittihad, le champion en titre d’Arabie saoudite. Le club de Jeddah a officialisé la nouvelle ce mercredi dans une vidéo publiée sur son compte X.

Dans ce clip au ton solennel, la voix off lance : « La victoire n’est pas un choix. C’est ce qui nous définit. Les adversaires peuvent changer et leurs alliés tomber, le champion demeure. Il est le maître du jeu. Je suis Sergio Conceiçao, je suis venu pour construire la gloire avec Al-Ittihad ». Le club saoudien n’a pas précisé les détails du contrat, ni sa durée.

Une piste importante s’envole pour Monaco

Ancien entraîneur du FC Nantes, Conceiçao (50 ans) remplace Laurent Blanc, limogé le 28 septembre après une défaite 2-0 contre Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. À Al-Ittihad, le Portugais retrouvera plusieurs visages familiers du football européen, dont Karim Benzema et N’Golo Kanté. Le club saoudien, auteur d’un doublé Coupe-Championnat la saison dernière, occupe actuellement la 3e place du championnat.



Cette signature met un terme aux spéculations qui entouraient Conceiçao ces derniers jours. Le nom du technicien avait en effet circulé du côté de Monaco, où Adi Hütter est fragilisé après un début de saison en demi-teinte. Sous pression, l’entraîneur autrichien pourrait être écarté pendant la trêve internationale, et la direction monégasque explore déjà plusieurs pistes pour lui succéder.

Sébastien Pocognoli dans le viseur de l’AS Monaco

Selon les informations de L’Équipe, Sébastien Pocognoli, actuel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, fait partie des options sérieusement envisagées par le club de la Principauté. Le technicien belge a notamment contribué à faire éclore plusieurs jeunes talents, à l’image de Franjo Ivanovic (21 ans), transféré pour 23 millions d’euros à Benfica cet été, ou encore de Noah Sadiki (20 ans), parti à Sunderland contre 17 millions d’euros. Cette capacité à accompagner la montée en puissance de jeunes joueurs constitue un atout majeur pour Monaco, dont la politique sportive repose largement sur la valorisation des espoirs.

Un entretien aurait eu lieu mercredi entre Pocognoli et les dirigeants monégasques. Son profil aurait suffisamment convaincu l’ASM pour que les discussions s’intensifient. Si le président Dimitri Rybolovlev décidait d’aller plus loin, il lui faudrait toutefois négocier avec l’Union Saint-Gilloise, où le technicien francophone est encore sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Son salaire, jugé raisonnable pour les standards de la Ligue 1, ne représenterait pas un obstacle financier majeur pour le club de la Principauté.

Pour l’OM, concurrent direct de Monaco dans la course à l’Europe, la situation sur le Rocher reste à suivre de près. Entre la piste Conceiçao qui s’éloigne et l’option Pocognoli qui prend de l’épaisseur, les choix de Monaco pourraient influencer l’équilibre des forces en haut du classement de Ligue 1.