Mercato concurrents OM : Jackpot pour Monaco ! Presque 42M€…

Encore un jeune diamant qui s’envole du Rocher. Aladji Bamba, 20 ans, s’apprête à quitter l’AS Monaco pour rejoindre Newcastle dans le cadre d’un transfert qui frôle les 42M€ : une somme record pour un joueur à peine installé en Ligue 1.

Un transfert éclair pour une pépite encore verte

Le milieu défensif, natif de Blois, va s’engager en Angleterre pour 41,5 millions d’euros, dont 6M de bonus, et pour cinq années. Une somme vertigineuse pour un joueur qui n’a pourtant que 25 matches et 2 passes décisives au compteur, après avoir débuté la saison comme remplaçant avant de s’imposer comme titulaire sur la seconde partie d’exercice.

Ce qui a fait grimper les enchères ? Un profil qui ne trompe pas les recruteurs. Bamba figure dans le top 100 du prestigieux Golden Boy, et son ascension à Monaco n’est plus un secret pour personne. Formé au club depuis 2021, il avait même prolongé pour asseoir son avenir en Principauté : il avait signé une extension de contrat à l’automne dernier, le liant à Monaco jusqu’en 2030. Mais face à une offre pareille, difficile de résister.

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Newcastle frappe fort pour reconstruire son entrejeu

Côté modalités, le deal est quasiment bouclé. Newcastle s’est mis d’accord avec Monaco pour un montant initial de 36M€, complété par 5M€ de bonus, avec en prime une clause de revente de 15% pour le club monégasque. Bamba a d’ores et déjà l’autorisation de voyager pour passer sa visite médicale et signer un contrat longue durée outre-Manche.

Le prometteur milieu de l’AS Monaco Aladji Bamba a reçu l’autorisation de prendre l’avion en direction de Newcastle, qui dépensera pas moins de 41,5M€ (dont 6M de bonus) pour le recruter. ➡️ https://t.co/ugSPXEP3bo pic.twitter.com/3Ulu9l3aTK — L’Équipe (@lequipe) July 23, 2026

Pour les Magpies, ce coup s’inscrit dans une stratégie claire : reconstruire un entrejeu chamboulé. Newcastle avait besoin de renforts au milieu après avoir vu partir Sandro Tonali, et Bamba viendrait s’ajouter à un mercato déjà XXL : après les arrivées de Bazoumana Touré (Hoffenheim), Sean Steur (Ajax) et Ewen Jaouen (Reims), le jeune Français deviendrait la quatrième recrue estivale des Magpies.

Une pépite qui s’en va, un club anglais qui frappe fort : la Ligue 1 continue de nourrir la Premier League, et Monaco, fidèle à sa réputation, transforme un talent brut en jackpot financier. Reste à savoir si Bamba, propulsé si jeune dans un championnat autrement plus exigeant, saura confirmer les attentes placées en lui, et si ce transfert marquera le début d’un fructueux compagnonnage avec Eddie Howe, ou l’histoire d’un crack brûlé trop vite par la lumière anglaise.

Paul Laffisse