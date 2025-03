Mercato concurrents OM : la pépite de Monaco vers le PSG ?

Auteur d’une saison remarquée avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche s’impose comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat français. Avec cinq buts et huit passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 23 ans ne cesse d’attirer les regards, y compris ceux du Paris Saint-Germain. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, le joueur formé à Monaco a livré une réponse mesurée sur son avenir.

Titulaire indiscutable sous les ordres d’Adi Hütter, Akliouche est devenu un élément clé du collectif monégasque. Sa capacité à évoluer au plus haut niveau, y compris sur la scène européenne, a logiquement suscité l’intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG, qui surveille de près son évolution. Face aux rumeurs grandissantes, le joueur a préféré temporiser en affirmant son attachement à l’AS Monaco : « Je suis sous contrat jusqu’en 2028. Je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien. Pour le reste, on verra avec le club mais honnêtement, je me sens très bien à Monaco. »

Akliouche, un avenir encore incertain

Malgré cet engagement envers le club de la Principauté, Akliouche n’a pas caché que l’intérêt du PSG était une marque de reconnaissance flatteuse : « Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un si ce n’est le meilleur club de France. Ça reste flatteur mais comme j’ai dit, je suis concentré sur l’AS Monaco et nos grandes échéances. »

« Être dans la short-list du PSG ? C’est flatteur ! » Maghnes Akliouche évoque avec @MamoodTraore les rumeurs d’un possible transfert au PSG 📁 pic.twitter.com/QULLTkiFg9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 2, 2025

Focus sur la fin de saison avec Monaco

Alors que Monaco lutte pour une place en Ligue des Champions, le meneur de jeu reste focalisé sur ses performances avec son club formateur. Si son avenir pourrait être un sujet brûlant lors du prochain mercato, Akliouche semble, pour l’instant, déterminé à poursuivre son ascension sous le maillot monégasque.

Reste à savoir si le PSG ou un autre grand club européen parviendra à convaincre l’AS Monaco de laisser partir l’une de ses pépites lors du prochain mercato estival.