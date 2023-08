Mercato concurrents OM : La phrase de Laurent Blanc sur son avenir à Lyon…

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Rien ne va plus à Lyon où Laurent Blanc pourrait claquer la porte après moins d’une saison ! Le coach français a lâché une phrase énigmatique après le match amical face à Crystal Palace.

Lyon a joué ce samedi un match amical face à Crystal Palace. Nouvelle rencontre et nouvelle défaite pour les Gones qui ont enchaîné quatre revers sur cette phase de préparation. Après cette défaite, Laurent Blanc a lâché une phrase qui ne devrait pas faire plaisir aux supporters lyonnais !

La vidéo est terrible. Résignation, détachement, sarcasme. Sacrée ambiance à l’OL… pic.twitter.com/6vH3ASjtQk — Micka🦁 (@UnGoneExpa) August 5, 2023

Une simple blague ou réelle volonté de quitter Lyon?

« Le plus important, ce sera contre Strasbourg, si d’ici là il y a un entraîneur à Lyon… », aurait déclaré l’ancien sélectionneur des Bleus à OLTV comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

Il ne se passe pas grand-chose dans le jeu de l’OL, qui a terminé sa préparation par quatre défaites sans le moindre but marqué. Les Lyonnais ont cédé à Palace (0-2), samedi, où Lopes a été KO et où Laurent Blanc s’est montré très agacé.https://t.co/CYK0wAo32Z pic.twitter.com/0bMOCIQZ6K — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 5, 2023

« La vérité est qu’il ne regardait déjà plus celui qui lui avait posé une question, et qu’il s’était tourné vers l’envoyé spécial de L’Equipe avec un sourire et beaucoup d’ironie, mais sans rien qui n’implique de prendre la phrase au premier degré, détaille le quotidien sportif. C’était une mesure de sa colère du jour, face à l’information du matin, mais il n’y avait ni doute, ni menace, quant à sa présence sur le banc, dimanche soir, en Alsace, pour la reprise de la Ligue 1. Pas sûr qu’il ait abordé le sujet avec John Textor, samedi, mais s’il l’a fait, ce n’était pas à la fin du match, car le patron de l’OL est passé en coup de vent dans le vestiaire. »