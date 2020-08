Mercato concurrents OM : L’ambitieuse liste de renforts visés par Monaco !

Récemment intronisé sur le banc de l’AS Monaco, l’entraineur Croate Niko Kovac a transmis à ses dirigeants une ambitieuse liste de joueurs à recruter lors de ce mercato !

Après avoir quasiment bouclé la venue du rémois Axel Disasi (22 ans), l’AS Monaco ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Niko Kovac a soumis à ses dirigeants une liste contenant plusieurs grands noms à faire venir à Monaco !

Un champion du monde et un joueur du Real Madrid contactés

En tête de cette liste, on trouve le héros de la coupe du monde 2014, Mario Gotze (28 ans). Libre depuis la fin de son aventure à Dortmund, Gotze pourrait arriver gratuitement sur le rocher. Cependant, l’Allemand donnerait sa priorité à un club qualifié en ligue des champions, ce qui complique la tâche de l’ASM. Autre nom haut placé sur cette liste, celui du Serbe Luka Jovic (22 ans). Auteur d’une première saison ratée au Real Madrid, Jovic connaît bien Kovac, qui l’a entrainé 1 an à Francfort. France Football annonce même que l’attaquant Serbe a été convaincu par le discours du coach et qu’il souhaite le rejoindre à l’ASM.

Mais le dossier s’annonce compliqué : acheté 60 millions d’euros il y a 1 an, Jovic a encore 5 ans de contrat avec la maison blanche. Et cette dernière ne compte pas le brader. En cas d’achat, Monaco devra consentir à un énorme effort financier…La possibilité d’un prêt n’est pas à exclure. Le Real Madrid tranchera l’avenir de Jovic plus tard, sans doute après la ligue des champions…. En cas d’échec de cette piste, l’ASM pourrait se rabattre sur une autre vieille connaissance de Kovac, le français Sébastien Haller (26 ans).

Ces noms ronflants montrent en tout cas la volonté de Kovac et Paul Mitchell de ramener Monaco vers les sommets.