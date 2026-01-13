Mercato concurrents OM : l’AS Monaco, une recrue entre 5 et 10M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Confrontée à une urgence en défense centrale, l’AS Monaco avance sur un dossier prioritaire de son mercato hivernal. Selon L’Équipe et Foot Mercato, le club de la Principauté est proche de trouver un accord avec Leicester pour le défenseur international belge Wout Faes.

Wout Faes, une priorité défensive clairement identifiée

La situation défensive de l’AS Monaco a poussé sa direction à accélérer sur le marché des transferts. Avec les blessures de Christian Mawissa et Mohammed Salisu, le secteur axial est fortement fragilisé. À cela s’ajoute la suspension de Thilo Kehrer, réduisant encore les options disponibles en Ligue 1.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇧🇪 #Ligue1 | ❗️Ça chauffe entre Wout Faes à l’AS Monaco 🔐 Discussion en cours entre toutes les parties pour tenter trouver un accord définitif Avec @sebnonda Plus d’informations à venir sur @footmercato pic.twitter.com/LI3kBHcDh6 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 12, 2026



Dans ce contexte, le club monégasque a fait du recrutement d’un défenseur central une priorité immédiate. Comme révélé par Foot Mercato, des discussions sont en cours avec Leicester, pensionnaire de Championship, pour la venue de Wout Faes. Selon L’Équipe, les négociations sont même proches d’aboutir.

Le montage envisagé serait un prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 5 et 10 millions d’euros. Sous contrat avec Leicester jusqu’en 2027, l’international belge pourrait s’engager dès mardi avec l’ASM, si les derniers détails sont réglés.

Un renfort espéré dès cette semaine en Ligue 1

L’objectif de l’AS Monaco est clair : conclure rapidement afin de pouvoir inscrire Wout Faes dans le groupe pour la réception de Lorient, programmée vendredi à 19 heures en Ligue 1. Une perspective importante pour Sébastien Pocognoli, qui ne dispose actuellement que d’un seul défenseur central opérationnel, Eric Dier.

Au-delà de l’urgence numérique, le profil de Faes présente des garanties sportives immédiates. Le joueur connaît bien le championnat de France pour y avoir évolué durant deux saisons sous les couleurs de Reims, entre 2020 et 2022. Une expérience en Ligue 1 qui constitue un atout dans une période où l’adaptation rapide est primordiale.

À la recherche de temps de jeu cette saison, le défenseur belge voit également dans ce possible retour en France une opportunité de relancer sa dynamique sportive. Son passage en Premier League avec Leicester, avant la relégation du club en Championship, lui a permis d’évoluer à un haut niveau d’exigence.

Si l’opération venait à se concrétiser dans les prochains jours, l’AS Monaco marquerait un coup important sur le mercato, alors que ses concurrents directs, dont l’Olympique de Marseille, restent attentifs aux mouvements défensifs en Ligue 1.