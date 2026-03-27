Mercato concurrents OM : le LOSC veut toucher le jackpot !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC s’apprête à vivre un été décisif sur le marché des transferts, avec plusieurs jeunes talents très valorisés. Une stratégie qui pourrait impacter directement la concurrence en Ligue 1, notamment pour l’Olympique de Marseille.

Des ventes potentielles record pour Lille

Le LOSC pourrait frapper fort lors du prochain mercato estival. Après avoir déjà généré environ 110 millions d’euros l’été dernier grâce aux ventes de Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Edon Zhegrova, le club nordiste dispose encore d’un vivier très attractif.

Selon une étude de l’Observatoire du football CIES, Lille possède, hors PSG, les trois joueurs de moins de 23 ans les mieux valorisés de Ligue 1 : Ayyoub Bouaddi (54,7 M€), Matias Fernandez-Pardo (49,4 M€) et Hakon Haraldsson (45 M€). Une situation qui place le LOSC au cœur des convoitises européennes.

D’après L’Équipe, le contexte économique du football français pourrait pousser le club à vendre au moins un de ces profils. Le président Olivier Létang a déjà démontré sa fermeté en repoussant une approche de l’Atlético de Madrid pour Matias Fernandez-Pardo cet hiver, afin de préserver l’équilibre offensif après la blessure d’Hamza Igamane.

Bouaddi et Fernandez-Pardo, cibles prioritaires du mercato

Le prochain mercato s’annonce particulièrement animé autour de Ayyoub Bouaddi et Matias Fernandez-Pardo. Le premier, international espoir français, a prolongé jusqu’en 2029 mais attire déjà les plus grands clubs européens. En cas d’offensive majeure, Lille pourrait réclamer jusqu’à 80 millions d’euros, un montant proche du record de vente du club établi avec Nicolas Pépé.

De son côté, Matias Fernandez-Pardo, 19 ans, devrait être l’un des joueurs les plus courtisés. L’Atlético de Madrid pourrait revenir à la charge dans les prochains mois.

En parallèle, d’autres profils suscitent l’intérêt en Premier League. Ngal’ayel Mukau est suivi par West Ham et Crystal Palace, tandis que Nathan Ngoy, en pleine progression, attire également des clubs anglais.

Pour l’Olympique de Marseille, concurrent direct dans la course aux places européennes, cette capacité du LOSC à générer des revenus importants pourrait renforcer encore la compétitivité lilloise à moyen terme, notamment en réinvestissant sur le marché.