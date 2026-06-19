Mercato concurrents OM : les détails financiers du gros transfert d’Afonso Moreira qui rapporte gros à l’OL !

L’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup sur le marché des transferts avec la vente d’Afonso Moreira. Une opération qui permet au club rhodanien d’aborder plus sereinement ses échéances financières.

Selon les informations relayées par Onze Mondial, l’OL a réalisé une excellente opération avec le départ d’Afonso Moreira. Arrivé il y a seulement un an pour environ 2 millions d’euros, l’ailier portugais a été transféré au Bayer Leverkusen dans le cadre d’un deal pouvant atteindre plus de 30 millions d’euros avec les bonus. “On parle d’un deal XXL pouvant atteindre 33,6 millions d’euros (dont 4,1 millions d’euros de bonus), assorti d’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.”

Cette vente offre une importante bouffée d’oxygène aux finances lyonnaises. Dans un contexte où la situation économique du club faisait régulièrement l’objet de débats, cette rentrée d’argent vient considérablement renforcer les comptes de l’OL.

Une plus-value spectaculaire, deal total jusqu’à 33.6M€ !

Au-delà du montant encaissé, c’est surtout la rentabilité de l’opération qui impressionne. Recruté à faible coût puis revendu plus de dix fois son prix d’achat en l’espace d’une saison, Afonso Moreira permet à Lyon de réaliser l’une des plus belles plus-values de ces dernières années.

Si le club perd un joueur prometteur sur le plan sportif, ce transfert constitue une excellente nouvelle pour sa stratégie financière. À l’approche des prochaines échéances avec les instances de contrôle, cette opération pourrait peser lourd dans la balance et offrir davantage de sérénité aux dirigeants lyonnais.