Mercato Concurrents OM : Lyon sur le point de réussir un énorme coup financier !

Alors que l’Olympique de Marseille cherche toujours les moyens de rééquilibrer ses finances, l’Olympique Lyonnais pourrait bien prendre une longueur d’avance grâce à une vente spectaculaire. Selon les informations de L’Équipe, le Bayer Leverkusen a transmis une offre de 32 millions d’euros pour Afonso Moreira, l’une des révélations de la saison lyonnaise.

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L’opération a de quoi faire rêver les dirigeants rhodaniens. Arrivé il y a moins d’un an en provenance de la réserve du Sporting Portugal pour seulement 2 millions d’euros, le jeune ailier de 21 ans pourrait permettre à l’OL de réaliser une plus-value exceptionnelle en un temps record.

Cette offre tombe à un moment crucial pour le club de John Textor. Confronté à des impératifs financiers avant son passage devant la DNCG, Lyon doit absolument enregistrer une vente importante avant le 30 juin. Initialement, les départs de Tanner Tessmann ou de Malick Fofana étaient envisagés, mais les négociations tardent à se concrétiser.

L’intérêt très concret de Leverkusen a donc changé la donne. Le club allemand semble déterminé à recruter Moreira et pourrait même revenir avec une proposition supérieure intégrant différents bonus.

Le principal obstacle reste toutefois la position du joueur. Récemment prolongé jusqu’en 2030, le Portugais avait affiché son désir de poursuivre son développement à Lyon et de découvrir la Ligue des champions sous les couleurs lyonnaises.

Malgré cette réticence, la pression financière pourrait pousser l’OL à privilégier cette vente. Même en reversant environ 6 millions d’euros au Sporting Portugal grâce à une clause sur la plus-value, Lyon réaliserait une opération financière majeure, là où l’OM peine encore à concrétiser ses gros dossiers du mercato.