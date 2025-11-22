Mercato Concurrents OM : Lyon va faire un gros coup !

L’Olympique lyonnais est sur le point de boucler l’un des dossiers les plus marquants du mercato hivernal. D’après les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Marca, Endrick devrait être prêté à l’OL pour six mois. L’accord entre toutes les parties serait quasiment finalisé.

Selon la source espagnole, « l’accord Endrick-Lyon est finalisé à 100%. L’opération entre le Real Madrid et Lyon est bouclée à 99,9% ». Le joueur, en quête de temps de jeu, a déjà donné son feu vert pour rejoindre l’équipe de Paulo Fonseca.

Un renfort attendu en attaque

À 19 ans, le jeune prodige brésilien arrive dans un contexte favorable pour obtenir du temps de jeu. L’OL, affaibli par les départs estivaux d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki et Thiago Almada, manque de solutions offensives. Endrick serait destiné à occuper la pointe de l’attaque, à la place de Martin Satriano.

Barré au Real Madrid, où il ne totalise que 11 minutes de jeu depuis le début de saison et où la concurrence est dominée par Kylian Mbappé, Endrick cherche une opportunité pour se relancer. Son arrivée rappellerait celle de Mariano Diaz, prêté par le Real en 2017–2018 et brillant sous le maillot lyonnais.

Un prêt sans option d’achat

Le Real Madrid ne souhaite pas inclure d’option d’achat dans l’opération, le club espagnol considérant toujours Endrick comme un élément clé pour l’avenir. Le prêt pourrait toutefois comporter des clauses de rappel en cas de blessure d’un attaquant madrilène.

La prise en charge du salaire du joueur, estimé à 300 000 € par mois, ainsi qu’une indemnité de prêt, auraient également fait partie des discussions entre les deux clubs.