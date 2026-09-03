Mercato concurrents OM: Monaco :contraint de vendre un de ses cadres offensif !

La situation financière ne concerne pas seulement l’Olympique de Marseille. Du côté de l’AS Monaco, autre candidat aux premières places de Ligue 1, Aleksandr Golovin pourrait encore quitter le club malgré la fermeture du mercato français. Selon Foot Mercato, le milieu offensif russe est susceptible de retourner dans son pays dans les prochains jours.

Golovin ciblé par le Zenit et le Spartak

Selon Foot Mercato, qui s’appuie également sur des informations de Nice-Matin, Aleksandr Golovin devrait quitter Monaco dans les prochains jours.

Sous contrat jusqu’en 2029, le Russe serait séduit par un retour au pays. Le Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou seraient intéressés, avec une fenêtre encore ouverte jusqu’au 10 septembre en Russie.

Le Zenit avait déjà discuté avec Monaco plus tôt dans l’été, alors qu’un montant autour de 25 millions d’euros était évoqué pour un transfert.

Monaco aussi sous pression financière

Comme l’OM, l’ASM doit composer avec des contraintes imposées par la DNCG et cherche encore à réduire sa masse salariale.

Golovin fait partie des joueurs les mieux rémunérés du club et son départ permettrait donc à Monaco de récupérer une indemnité importante tout en diminuant ses charges.

Le club de la Principauté a déjà prêté Thilo Kehrer à l’Ajax, tandis que le jeune Pape Cabral pourrait également partir en Arabie saoudite pour environ 10 millions d’euros selon Foot Mercato.

Pour l’OM, cette situation est évidemment à surveiller. Monaco fait partie des concurrents directs dans la lutte pour les places européennes et le podium, et pourrait encore perdre l’un de ses joueurs les plus expérimentés après le début de la saison.

Le mercato est donc officiellement terminé en Ligue 1, mais les conséquences des contraintes économiques continuent de se faire sentir chez plusieurs candidats au haut du classement.