Mercato concurrents OM : Monaco pourrait toucher le jackpot pour ce milieu de terrain !

Le dossier Lamine Camara s’accélère sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste Santi Aouna pour Foot Mercato, Newcastle a déjà entamé des discussions concrètes pour attirer le milieu de terrain de l’AS Monaco. Un intérêt qui pourrait avoir des répercussions sur plusieurs clubs européens, dont l’OM qui suit attentivement l’évolution du marché des milieux de terrain.

Le mercato estival continue de s’animer autour des jeunes profils à fort potentiel en Ligue 1. D’après les révélations de Santi Aouna, « Newcastle a accéléré les discussions pour le milieu de terrain de l’AS Monaco, Lamine Camara. Une réunion a déjà eu lieu entre les représentants du joueur et The Magpies ces derniers jours. Kevin Danois figure également sur la shortlist. Liverpool est également informé de la situation et pourrait bientôt intensifier son intérêt pour l’international sénégalais. Lamine Camara est actuellement valorisé autour de 50 M€. »

🚨🔴⚪️🇸🇳 #PL | ❗️Newcastle have accelerated talks for AS Monaco midfielder Lamine Camara. 📍A meeting has already taken place between the player’s representatives and The Magpies in recent days. Kevin Danois is also in the short list. 👀 Liverpool are also informed on the… pic.twitter.com/1BKy7lONVE — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 15, 2026

Lamine Camara, un dossier qui s’emballe en Premier League

Arrivé à l’AS Monaco avec l’étiquette d’un des milieux les plus prometteurs du football africain, Lamine Camara attire désormais plusieurs cadors anglais. Le milieu international sénégalais est particulièrement apprécié pour son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant.

Selon les informations publiées par le journaliste de Foot Mercato, Newcastle a franchi une étape importante en rencontrant l’entourage du joueur. Le club anglais cherche à renforcer son entrejeu pour la prochaine saison et voit en Lamine Camara un profil d’avenir capable d’évoluer dans un championnat aussi exigeant que la Premier League.

La présence de Liverpool dans le dossier confirme également la montée en puissance de la cote du joueur sur le marché européen. Avec une valorisation estimée autour de 50 millions d’euros, le dossier s’annonce déjà complexe financièrement pour plusieurs clubs intéressés.