Mercato concurrents OM : Monaco s’intéresse à ce défenseur !

L'AS Monaco prépare activement son prochain mercato, et une nouvelle piste a été confirmée par le journaliste et rédacteur en chef de FootMercato, Sébastien Denis. Selon ses informations, le club de la Principauté s'intéresse de près à Abdul Koné, jeune défenseur central du Stade de Reims, auteur de belles performances en Ligue 1.

Monaco, un intérêt concret pour Koné, mais encore sans contact

Sur son compte X, Sébastien Denis a précisé : « Confirmation de l’intérêt de Monaco pour le défenseur central du Stade Reims Abdul Koné. Pas de contact concret, mais son profil plaît en interne. L’ASM travaille en parallèle sur un autre profil de joueur dont le nom n’a pas filtré. »

Cette déclaration vient confirmer les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours autour du jeune défenseur de 22 ans, considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs de la défense rémoise.

Pour l’heure, il ne s’agit donc pas encore d’une négociation officielle, mais plutôt d’un marquage d’intérêt. L’AS Monaco, qui souhaite renforcer son secteur défensif, semble avoir fait d’Abdul Koné une cible prioritaire en vue du prochain mercato hivernal. Le club de la Principauté cherche notamment à anticiper d’éventuels départs ou blessures, dans une saison où la Ligue 1 s’annonce particulièrement disputée.

