Mercato concurrents OM : Monaco veut s’offrir ce défenseur de Ligue 1 !

Minée par les blessures et les erreurs individuelles, la défense de l’AS Monaco vit un début de saison compliqué. Avec 21 buts encaissés en 12 matches, le club de la Principauté affiche la troisième plus mauvaise défense de Ligue 1, derrière Lorient et Metz. Un constat alarmant qui pousse Thiago Scuro et son staff à se renforcer rapidement dans ce secteur de jeu.

Selon FootMercato, l’ASM a entamé des discussions avec l’AJ Auxerre pour le jeune défenseur Clément Akpa. Âgé de 23 ans, l’international ivoirien s’est imposé comme l’une des révélations de la saison passée, figurant parmi les défenseurs remportant le plus de duels défensifs en Ligue 1.

🚨EXCL #ASM 🔴⚪️ ❗️L’AS Monaco fonce sur Clément Akpa ⚠️le profil du défenseur 🇨🇮 plait à l’ASM qui a proposé une belle somme pour le recruter, mais l’AJA veut 10 M€ et refuse de le céder en joker 🔁le FC Nantes est intéresséhttps://t.co/1w6PqP3z7q@Santi_J_FM https://t.co/AD7k24kco9 pic.twitter.com/vlrVYxuYsi — Sébastien Denis (@sebnonda) November 12, 2025

À son arrivée sur le Rocher, Sébastien Pocognoli avait affiché sa volonté de reproduire la rigueur défensive qu’il avait connue à l’Union Saint-Gilloise : « Quand le volet individuel est clair, on peut mettre un collectif. Et mon rôle, c’est de mettre un game plan et une structure où les défenseurs sont dépendants des attaquants. C’est ce qu’on a très bien fait pour apporter une sécurité à nos défenseurs. »

Mais pour l’heure, le technicien belge doit composer avec un secteur décimé : Christian Mawissa est indisponible jusqu’à la fin du mois de novembre, Eric Dier reste touché à la cuisse, et le jeune Bradel Kiwa n’a pas encore foulé les pelouses professionnelles. Face à Lens (1-4), Pocognoli avait ainsi aligné un trident défensif expérimental composé de Thilo Kehrer, Mohammed Salisu et Caio Henrique.

Confronté à un manque criant de solutions, Thiago Scuro s’est activé pour trouver un renfort capable d’apporter immédiatement de la stabilité. Après avoir échoué à attirer Abdul Koné (Stade de Reims), prolongé entre-temps, Monaco a jeté son dévolu sur Clément Akpa.

Problème : l’AJ Auxerre n’a aucune intention de libérer son joueur en novembre. Le club bourguignon, lanterne rouge du championnat, exige au moins 10 millions d’euros pour envisager un départ, d’autant qu’Akpa vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en juin 2028.

Monaco, qui souhaite recruter deux défenseurs centraux cet hiver — un gaucher et un droitier —, pourrait revenir à la charge en janvier. Le dossier Akpa attire déjà plusieurs convoitises : le FC Nantes, mais aussi un club italien et un club espagnol, se sont récemment renseignés. Compte tenu de sa polyvalence (capable de jouer axe gauche ou latéral) et de sa marge de progression, le mercato hivernal pourrait bien s’annoncer agité pour le natif de Meudon.