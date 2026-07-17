Mercato concurrents OM : Olivier Létang fait le point sur ces deux gros dossiers !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le président du LOSC, Olivier Létang, a apporté des précisions sur deux dossiers importants du mercato lillois. Le dirigeant nordiste a confirmé que Nabil Bentaleb dispose d’une proposition pour poursuivre l’aventure dans le Nord, tandis que les discussions se poursuivent toujours pour Tanguy Nianzou.

Olivier Létang attend la réponse de Nabil Bentaleb

Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, Nabil Bentaleb n’a pas encore tranché sur son avenir. Malgré cette situation, le milieu de terrain algérien pourrait finalement prolonger son séjour chez les Dogues.

En conférence de presse, Olivier Létang a confirmé que le club avait transmis une offre au joueur et qu’une réponse était désormais attendue dans les prochains jours. « Nabil est un garçon avec lequel on aura à vie une histoire particulière. Nabil est un enfant de Lille et c’est un très bon footballeur. On est toujours en discussions. Par rapport à ce qu’il s’est passé dans sa vie, il se pose un certain nombre de questions. On devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement sur Nabil », a déclaré le président lillois.

Selon les propos du dirigeant, le LOSC reste donc dans l’attente de la décision du joueur, dont l’avenir n’est pas encore arrêté.

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Les négociations continuent pour Tanguy Nianzou

Le président lillois a également été interrogé sur le dossier Tanguy Nianzou. Selon les informations rapportées précédemment par Foot Mercato, le LOSC et le FC Séville ont trouvé un accord concernant le défenseur français.

Interrogé sur l’état des discussions, Olivier Létang n’a pas confirmé les détails des négociations, mais a indiqué que le dossier n’était pas encore finalisé. « On a des discussions qui sont toujours en cours sur un certain nombre de sujets, je ne peux pas en dire plus maintenant », a expliqué le président du LOSC.

Ces déclarations laissent entendre que les échanges se poursuivent toujours avec le joueur avant une éventuelle conclusion de l’opération. Aucune officialisation n’a toutefois été annoncée à ce stade concernant l’arrivée de Tanguy Nianzou chez les Dogues.