Mercato concurrents OM : Rennes a déjà un nom pour remplacer Habib Beye ?

La tension monte en Bretagne. Après quatre matches nuls consécutifs, le Stade Rennais traverse une période d'instabilité qui fragilise la position de son entraîneur Habib Beye. Malgré un effectif compétitif et des ambitions européennes affichées, le club breton ne parvient plus à gagner, laissant ses dirigeants perplexes et ses supporters inquiets.

Rennes doute de Beye, Clément en pole pour lui succéder ?

Le match nul face à Auxerre dimanche, à domicile, a visiblement été la goutte de trop. En interne, plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer des choix tactiques déroutants et une gestion de groupe jugée « confuse ». Le technicien de 48 ans, nommé pour redonner de la stabilité après une première moitié de saison agitée, voit son crédit s’effriter semaine après semaine.

🚨#SRFC 🔴⚫️ Actuellement sans club, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco Philippe Clément est un profil très apprécié par le Stade Rennais https://t.co/s9U0U3fmok W @Santi_J_FM pic.twitter.com/PQb1wYFF4k — Sébastien Denis (@sebnonda) October 20, 2025



Selon les informations de FootMercato, la direction rennaise s’active déjà en coulisses pour anticiper un éventuel changement sur le banc. Et un nom revient avec insistance : Philippe Clément. Libre depuis son départ des Glasgow Rangers en février 2025, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco plaît particulièrement à Rennes pour son expérience, sa rigueur et sa capacité à remettre de la cohérence dans un collectif en perte de repères.

Le profil du technicien belge coche plusieurs cases : connaissance de la Ligue 1, capacité à gérer des jeunes joueurs prometteurs et exigence dans la préparation. Des qualités qui séduisent les dirigeants bretons, à la recherche d’un nouveau souffle pour relancer une saison déjà menacée de dérailler.

Rien n’est encore acté, mais l’avenir d’Habib Beye semble désormais suspendu à un fil. Si les résultats ne s’améliorent pas dans les prochains jours, le scénario d’un départ anticipé paraît de plus en plus plausible. En attendant, le Stade Rennais se retrouve sous pression, tandis que l’Olympique de Marseille, concurrent direct dans la course à l’Europe, observe la situation avec attention.