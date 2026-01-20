Mercato concurrents OM : Rennes active la piste d’un ancien du PSG, en parallèle du dossier Szymanski !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais accélère sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif. Alors que l’arrivée de Sebastian Szymanski se précise, le club breton a également étudié la piste menant à Giovani Lo Celso, ancien milieu du PSG, selon FootMercato.

Rennes cible la créativité au milieu

À la recherche d’un profil capable d’apporter de la créativité entre les lignes, le Stade Rennais s’active en coulisses. Désireux de renforcer son animation offensive, le club entraîné par Habib Beye a fait de ce secteur une priorité de son mercato. Dans cette optique, comme révélé récemment, le dossier Sebastian Szymanski est très avancé.

Le milieu offensif international polonais, suivi de près depuis plusieurs semaines, est en effet tout proche de s’engager avec les Rouge et Noir. Son profil correspond pleinement aux attentes du staff rennais, tant par sa capacité à se projeter que par sa régularité au plus haut niveau. Selon les informations disponibles, il apparaît désormais comme la priorité absolue du club breton.

Giovani Lo Celso, une piste étudiée mais complexe

En parallèle, Rennes a également exploré une option plus expérimentée. Selon FootMercato, des discussions ont été initiées avec le Real Betis au sujet de Giovani Lo Celso. Le milieu international argentin, âgé de 29 ans, présente l’avantage de bien connaître la Ligue 1, pour avoir évolué sous les couleurs du PSG entre 2016 et 2018.

Avec Paris, Lo Celso avait disputé 54 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de 6 buts et 9 passes décisives. Un passage qui lui permet aujourd’hui de conserver une certaine cote en France. Sous contrat avec le Betis, le joueur bénéficie d’un temps de jeu conséquent depuis le début de la saison, avec 17 apparitions en Liga pour 2 buts et 2 passes décisives.

Le club andalou ne ferme pas la porte à un départ, notamment pour récupérer des liquidités. En revanche, toujours selon FootMercato, les discussions avec l’entourage du joueur se sont révélées peu concluantes, freinant considérablement l’avancée du dossier. À ce stade, la piste semble donc en suspens.

Szymanski, un choix prioritaire face à la concurrence

Dans ce contexte, Rennes semble désormais concentrer ses efforts sur Sebastian Szymanski, qui apparaît comme l’option la plus accessible et la plus cohérente sportivement. Un renfort potentiel qui pourrait avoir un impact direct sur la lutte pour les places européennes, où le club breton croisera notamment la route de l’Olympique de Marseille, entraîné par Roberto De Zerbi et emmené offensivement par Mason Greenwood.