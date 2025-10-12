Mercato concurrents OM : Riolo fustige le nouveau coach de Monaco (“c’est dégueulasse”)

C’est un tremblement de terre en Belgique. Sébastien Pocognoli, champion de Pro League la saison dernière avec l’Union Saint-Gilloise, quitte le club en pleine saison pour rejoindre l’AS Monaco, qui a officialisé son arrivée ce samedi. À 38 ans, l’ancien latéral gauche poursuit son ascension express en succédant à Adi Hütter sur le banc monégasque, avec pour mission de relancer une équipe actuellement 5e de Ligue 1.

Mais ce transfert ne passe pas inaperçu, et encore moins inaperçu. En Belgique, les supporters de l’Union crient à la trahison. Dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo a fustigé ce choix :

« C’est une trahison. Quitter son club en pleine saison, c’est dégueulasse. Les joueurs partent dans le cadre du mercato, mais pour un coach, humainement, c’est choquant. »

Un avis partagé par Walid Acherchour, qui rappelle que l’Union est « en tête du championnat et en Ligue des champions ». Il plaide même pour la création d’un mercato des entraîneurs, afin d’éviter ce genre de départs en cours de saison.

Plus nuancé, Kévin Diaz comprend la décision de Pocognoli :

« En Belgique, il y a un salary cap. Monaco, ça ne se refuse pas. »

L’Union Saint-Gilloise perd également Kévin Mirallas, adjoint de Pocognoli, et se retrouve sans staff à la tête du championnat belge. Selon le journaliste François Garitte, la frustration domine :

« Les supporters ne comprennent pas. Pour eux, c’est une trahison. »

Séduit par le projet monégasque, Pocognoli prend un virage majeur. Reste à savoir s’il saura justifier ce choix ambitieux sur le Rocher.