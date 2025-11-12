Mercato concurrents OM : Romano annonce un accord tout proche pour Endrick !

L’actualité bouillonnante autour de l’attaquant brésilien Endrick se précise : après un début de saison compliqué au Real Madrid, le joueur de 19 ans pourrait bientôt quitter la Casa Blanca, non pas pour rejoindre Olympique de Marseille comme un temps évoqué, mais pour être prêté à l’Olympique Lyonnais.

Contexte et orientation du dossier

Arrivé au Real Madrid en juillet 2024 en provenance de Palmeiras, Endrick avait créé beaucoup d’espoirs. Toutefois, son intégration a été perturbée par une blessure au tendon ischio‑jambier en mai 2025, puis par l’arrivée de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid, sous lequel il a vu ses minutes de jeu se réduire de manière drastique.

Le manque de temps de jeu devient critique à quelques mois du Coupe du Monde de la FIFA 2026 (qui se déroulera aux États‑Unis), un contexte où Endrick cherche une porte de sortie pour relancer sa progression. Le Real Madrid, soucieux de préserver son investissement mais conscient qu’il ne peut pas laisser le joueur stagner, étudierait favorablement un prêt.

🚨🔴🔵 Olympique Lyon and Endrick, exclusive story from October set to become reality soon. The agreement between clubs, also very advanced on straight loan with no buy option clause included. Endrick wants OL move. 🔜🇧🇷 pic.twitter.com/6VofIgX0gh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

Pourquoi l’OL ? Pourquoi l’OM s’efface ?

Plusieurs clubs dans le monde se sont renseignés sur l’attaquant brésilien, y compris l’OM. Mais c’est bien l’OL qui est « en pole » depuis plusieurs jours : les dernières sources indiquent que l’accord entre le Real Madrid et Lyon serait très avancé pour un prêt sans option d’achat.

Selon le média brésilien GE Globo, le Real Madrid a donné son accord pour un prêt de la seconde moitié de saison à Lyon. Les dirigeants marseillais semblent avoir abandon­né la piste, laissant le champ libre à Lyon.

Le prêt envisagé serait court (6 mois), sans clause d’achat, et permettrait à Endrick de s’aguerrir en Ligue 1 tout en conservant un retour possible au Real Madrid si besoin.

Enjeux pour l’OM et pour Endrick

Pour l’OM, l’intérêt était logique : un jeune attaquant de grand talent, un coup de projecteur, un pari sur l’avenir. Mais la concurrence de l’OL et la structure du deal ont repoussé les Phocéens. Pour Endrick, l’enjeu est de retrouver du rythme, retrouver confiance, marquer des buts et se repositionner pour la sélection nationale brésilienne.

Au Real Madrid, la stratégie est claire : laisser Endrick se développer sans le presser, tout en gardant la main sur son retour ultérieur. Pour Lyon, c’est l’occasion d’accueillir un joueur de très haut niveau qui peut immédiatement renforcer l’attaque et dynamiser le club.