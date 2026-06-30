Mercato concurrents OM : Selon Fabrizio Romano, Lille pourrait faire une incroyable plus-value !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Ipswich Town passe à l’action. Le promu anglais s’intéresse de près au défenseur brésilien du LOSC Alexsandro et a déjà entamé des discussions avec Lille pour un transfert estimé autour de 30 millions d’euros. Entre ambition sportive côté anglais et opportunité financière pour les Dogues, ce dossier pourrait rapidement s’imposer comme l’un des plus chauds de l’été.

Lille face à une énorme opportunité

Fraîchement promu en Premier League, Ipswich Town entend construire un effectif capable de se maintenir durablement dans l’élite. Dans cette optique, le club anglais a jeté son dévolu sur Alexsandro, devenu en quelques saisons un élément fiable de la défense lilloise. Une première approche a déjà été formulée et les discussions se poursuivent autour d’un montant estimé à 30 millions d’euros.

Pour le LOSC, le deal a tout d’une opération idéale. Recruté pour seulement 2 millions d’euros en 2022 en provenance de Chaves, le défenseur brésilien représente aujourd’hui une valeur marchande bien supérieure. Une vente dans ces proportions permettrait donc au club nordiste de réaliser une plus-value colossale, parfaitement en phase avec son modèle économique basé sur la valorisation et la revente de ses joueurs.

Sur le plan sportif, Alexsandro s’était imposé comme un titulaire régulier sous Paulo Fonseca, enchaînant les performances solides en Ligue 1 et sur la scène européenne. Ses prestations lui avaient même ouvert les portes de la sélection brésilienne en 2025, preuve de sa progression et de sa reconnaissance à l’international.

Néanmoins, sa dernière saison plus compliquée, marquée par des blessures et un temps de jeu réduit, pourrait inciter Lille à saisir cette opportunité de vente au moment opportun. Dans un mercato où les Dogues doivent également ajuster leur effectif pour rester compétitifs, une telle rentrée d’argent serait loin d’être anodine.

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Un pari ambitieux mais risqué Du côté d’Ipswich, cette piste incarne une volonté claire : renforcer la solidité défensive avec un joueur déjà expérimenté au plus haut niveau. Du haut de ses 1m89, Alexsandro impose un profil recherché en Premier League, combinant puissance physique, agressivité dans les duels et capacité à relancer proprement. Habitué aux joutes européennes et doté d’une certaine maturité tactique, le Brésilien semble, sur le papier, capable de s’adapter aux exigences du championnat anglais. Son profil de défenseur moderne, capable de porter le ballon et de casser les lignes, correspond aux standards actuels du très haut niveau.

🚨🇧🇷 EXCL: Ipswich Town make initial approach to sign Brazilian defender Alexsandro from Lille.#ITFC among clubs keen on the defender with talks underway for fee around €30m. pic.twitter.com/q0KemZAAVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

Cependant, ce transfert n’est pas sans risques. Sa saison 2025-2026, perturbée par des pépins physiques, laisse planer un doute sur sa capacité à enchaîner dans un championnat réputé pour son intensité. Ipswich s’apprête donc à réaliser un pari important, en misant sur la capacité du joueur à retrouver son meilleur niveau.

Dans tous les cas, une telle signature constituerait un signal fort envoyé par le promu, bien décidé à ne pas jouer les seconds rôles en Premier League.

Un dossier encore ouvert

À ce stade, aucun accord définitif n’a été trouvé entre les deux clubs, et plusieurs éléments restent en suspens. Lille devra trancher entre conserver un cadre défensif ou capitaliser sur une offre conséquente, tandis qu’Alexsandro devra lui-même être convaincu par le projet anglais.

Si les négociations aboutissent, ce transfert pourrait marquer un tournant pour les deux camps : une belle opération financière pour le LOSC, et une recrue majeure pour Ipswich dans sa quête de maintien.

Reste désormais à voir si ce dossier, déjà bien avancé, débouchera sur l’un des transferts marquants de l’été… ou s’il restera au stade de simple rumeur ambitieuse.

Paul Laffisse