Mercato concurrents OM : Strasbourg, le sale coup de Gary O’Neil…

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Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À quelques semaines de la reprise de la préparation estivale, le RC Strasbourg se retrouve une nouvelle fois à la recherche d’un entraîneur. Après le départ de Gary O’Neil vers Ipswich Town, le club alsacien doit rapidement trouver un successeur afin de préparer la saison 2026-2027, un contexte qui concerne également les concurrents de l’OM en Ligue 1.

Strasbourg confronté à un nouveau changement sur son banc

Le RC Strasbourg va devoir reconstruire son encadrement technique pour la deuxième fois en quelques mois. Six mois après le départ de Liam Rosenior vers Chelsea, son successeur Gary O’Neil a lui aussi quitté l’Alsace. Le technicien anglais de 43 ans s’est engagé avec Ipswich Town jusqu’en 2029.

Présenté officiellement mardi par le club anglais, Gary O’Neil a expliqué les raisons de son choix : « La Premier League correspond à mon ambition personnelle. Je n’en avais pas fait le tour, évidemment, avec Bournemouth ou Wolverhampton. Pouvoir coacher en Premier League, c’est le summum d’une carrière. Je ne pouvais pas refuser. »

Un départ qui a surpris les dirigeants strasbourgeois. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien entraîneur de Wolverhampton participait encore récemment aux réflexions liées au mercato et à la préparation de la prochaine saison. Plusieurs réunions avaient été organisées afin d’anticiper les échéances estivales.

Une décision attendue avant la reprise

Lors de sa présentation à Ipswich, Gary O’Neil a également évoqué son expérience en Alsace : « J’ai aimé mon passage à l’étranger, même s’il a été plus court que prévu. Travailler pour BlueCo n’est pas compliqué. Ils sont à fond sur les deux clubs, Chelsea et Strasbourg. Je suis parti en bons termes avec tout le monde. »

De son côté, le Racing a officialisé la séparation dans un communiqué : « Le Racing tient à remercier Gary O’Neil, Tim Jenkins, Neil Critchley et Ed Ames pour le travail mené avec l’ensemble du staff au cours des derniers mois, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. »

Le club alsacien aurait récupéré environ cinq millions d’euros dans cette opération. Désormais, le président Marc Keller et le directeur sportif David Weir travaillent activement à la nomination d’un nouvel entraîneur. Plusieurs profils étrangers auraient déjà été approchés.

Alors que la reprise officielle de la préparation est programmée le 8 juillet, Strasbourg souhaite rapidement trancher. Une décision est attendue dans les dix prochains jours afin de permettre au futur coach de prendre en main l’effectif avant le lancement de la nouvelle saison de Ligue 1.

Pour l’OM et les autres prétendants aux places européennes, l’évolution de ce dossier sera observée avec attention. Malgré ces changements successifs sur son banc, Strasbourg reste l’un des projets les plus ambitieux du championnat sous la gouvernance de BlueCo.