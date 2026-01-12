Mercato concurrents OM : Un cadre de l’AS Monaco sur le départ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À l’approche du mercato hivernal, l’AS Monaco pourrait être confrontée à un départ important dans son secteur défensif. Thilo Kehrer, titulaire régulier cette saison, suscite l’intérêt concret de Besiktas, qui a déjà formulé une offre estimée à 8 millions d’euros, bonus compris. Une situation suivie de près par les concurrents directs du club monégasque, dont l’Olympique de Marseille.

Thilo Kehrer, un pilier de la défense monégasque

Arrivé sur le Rocher avec un statut confirmé, Thilo Kehrer s’est rapidement imposé dans l’effectif de l’AS Monaco. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur central allemand de 29 ans est devenu un élément central de l’arrière-garde monégasque cette saison. Toutes compétitions confondues, il a disputé 18 rencontres, enchaînant les titularisations et apportant son expérience au collectif.

Son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit de la défense, a offert des solutions précieuses au staff monégasque. Sa régularité et sa fiabilité expliquent l’intérêt croissant qu’il suscite à l’étranger, alors que le marché hivernal approche.

Besiktas passe à l’action, Monaco sous pression

Selon les informations de Foot Mercato, Besiktas a déjà transmis une offre estimée à 8 millions d’euros, bonus compris, pour tenter d’attirer Thilo Kehrer dès cet hiver. Le club stambouliote cherche à renforcer rapidement son secteur défensif et considère l’international allemand comme une priorité pour stabiliser son arrière-garde.



Du côté de l’AS Monaco, la réflexion est ouverte. Le contexte sportif pourrait peser dans la balance, notamment en raison de la longue indisponibilité de Mohammed Salisu, qui a fragilisé les options défensives de l’effectif. Un départ de Kehrer obligerait le club à se réorganiser immédiatement, mais une vente pourrait aussi offrir des marges de manœuvre financières pour ajuster l’effectif sur le marché.

Cette situation est observée avec attention par les concurrents de Monaco en Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille dirigé par Roberto De Zerbi, engagé dans la lutte pour les places européennes. Un éventuel affaiblissement défensif monégasque pourrait avoir des conséquences directes sur l’équilibre du haut de tableau.