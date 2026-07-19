Mercato concurrents OM : un cadre de Lyon bradé ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais pourrait enregistrer un nouveau départ important cet été. Selon les informations de Transferfeed, Nottingham Forest s’intéresse de près à Nicolás Tagliafico et préparerait une première offre pour s’attacher les services du latéral gauche argentin.

Alors que l’OL cherche à assainir sa situation financière, un départ de l’international argentin n’est pas à exclure. Toujours selon cette même source, Nottingham Forest aurait déjà entamé des premiers contacts avec l’entourage du joueur et souhaiterait accélérer les discussions dans les prochains jours.

Le club de Premier League, désireux de renforcer son secteur défensif, apprécierait particulièrement l’expérience et la régularité du champion du monde 2022. Une offre estimée à cinq millions d’euros serait actuellement en préparation.

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Un autre prétendant en embuscade

Nottingham Forest ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. Le Deportivo La Corogne suivrait également la situation de Nicolás Tagliafico. Le club espagnol apprécierait son leadership et son expérience du très haut niveau.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, le défenseur de 33 ans reste un élément important de l’effectif lyonnais. Les dirigeants rhodaniens ne souhaiteraient d’ailleurs pas le laisser partir à n’importe quel prix.

Un départ qui affaiblirait l’OL

Lors de la saison 2025-2026, Nicolás Tagliafico a disputé 30 rencontres sous les couleurs lyonnaises, délivrant trois passes décisives. Au-delà de ses statistiques, son expérience et son influence dans le vestiaire font de lui l’un des cadres de l’effectif.

Reste désormais à savoir si Nottingham Forest passera à l’offensive avec une offre officielle. Si tel est le cas, l’OL devra trancher entre conserver l’un de ses leaders ou profiter de cette opportunité pour poursuivre son dégraissage estival.