Mercato concurrents OM : Une belle somme pour l’OL cet été ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais pourrait bénéficier d’un bonus financier conséquent en raison d’un transfert d’envergure concernant Castello Lukeba. Parti il y a un an et demi au RB Leipzig, l’ancien défenseur lyonnais attire désormais l’attention de plusieurs cadors anglais.

Lors du transfert de Castello Lukeba vers le RB Leipzig, pour un montant de 34 millions d’euros bonus compris, l’OL avait intelligemment négocié un pourcentage à la revente. Le club rhodanien s’était assuré 20 % sur la plus-value d’une future transaction. Une stratégie qui pourrait s’avérer très lucrative.

Une clause de revente qui pourrait rapporter gros

Après une saison et demie en Bundesliga, le jeune défenseur central suscite l’intérêt de plusieurs poids lourds de Premier League. Selon les informations de Sky Sports et Bild, Liverpool, Manchester United et Chelsea seraient en course pour s’attacher ses services. Un mercato estival mouvementé semble donc se profiler pour l’international français (1 sélection).

Un transfert record en préparation ?

Conscient de la valeur marchande croissante de son joueur de 22 ans, le RB Leipzig aurait fixé son prix de départ à 90 millions d’euros. Pourtant, selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 50 millions d’euros. Si cette transaction venait à se conclure à ce tarif, l’OL empocherait plus de 10 millions d’euros grâce à la clause négociée.

Reste à savoir si les Reds, les Red Devils et les Blues seront prêts à investir une telle somme. L’OL, de son côté, suit attentivement l’évolution du dossier, espérant récupérer un joli chèque qui pourrait renforcer ses finances.