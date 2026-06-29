Mercato concurrents : pendant que l’OM doit patienter, Stade Rennais accélère son recrutement !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…).Le Stade Rennais lance sa préparation estivale avec plusieurs renforts déjà intégrés à l’effectif de Franck Haise. Alors que le mercato de l’OM reste conditionné à des ventes avant de nouvelles arrivées, le club breton affiche une stratégie bien avancée à plusieurs semaines de la reprise de la Ligue 1.

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Stade Rennais lance sa préparation avec quatre recrues

Le Stade Rennais retrouve le chemin de l’entraînement ce lundi, huit semaines avant son entrée en lice en Ligue 1, prévue sur la pelouse du PSG lors du week-end du 22 août. Après six semaines de coupure, le groupe de Franck Haise entame une préparation essentiellement organisée en Bretagne, à l’exception d’un dernier match amical programmé le 15 août à Sunderland.

Plusieurs internationaux manqueront cette reprise, notamment Brice Samba, Breel Embolo, Seko Fofana, Alidu Seidu et Mousa Al-Tamari, encore concernés par leurs engagements internationaux ou récemment libérés.

En revanche, quatre recrues sont déjà présentes : Adrien Thomasson, arrivé libre en provenance de Lens, Issa Soumaré, également recruté libre après son passage au Havre, le jeune défenseur Gonçalo Oliveira, transféré de Benfica contre 3,5 millions d’euros, ainsi que le gardien Nicolas Lemaître, recruté à Troyes pour occuper le rôle de numéro deux.

Un mercato loin d’être terminé

Le recrutement rennais est loin d’être achevé. Les dirigeants souhaitent encore renforcer les couloirs, tout en apportant davantage de profondeur à l’effectif. Dans cette optique, le latéral droit américain Bryan Reynolds, actuellement sous contrat avec Westerlo, apparaît comme une cible avancée. Un transfert estimé autour de 4 millions d’euros est évoqué afin de compléter le poste aux côtés de Przemyslaw Frankowski.

À gauche, Quentin Merlin reste une solution importante tandis que le club compte également sur Mahamadou Nagida, très convoité durant ce mercato estival.

Plusieurs dossiers demeurent toutefois ouverts. L’avenir de Seko Fofana, dont le prêt au FC Porto a été jugé réussi, reste à surveiller si le club portugais décide de revenir à la charge. Ludovic Blas, en fin de contrat dans un an, fait également partie des joueurs dont la situation sera observée au cours de l’été, même si Franck Haise compterait sur lui pour la saison à venir.

Sur le plan offensif, Breel Embolo continue de faire l’objet de réflexions alors que son statut dans le système rennais n’apparaît pas totalement figé. Le Stade Rennais poursuit également les discussions autour de Eliezer Mayenda, attaquant franco-espagnol de Sunderland. Le dossier s’annonce complexe puisque l’opération pourrait atteindre environ 25 millions d’euros si le club anglais accepte d’ouvrir la porte à un transfert.

Pendant ce temps, le contexte est différent du côté de l’OM. Le club marseillais doit composer avec un mercato plus dépendant de futures ventes avant d’envisager de nouveaux investissements. À Rennes, la préparation est déjà lancée avec plusieurs recrues intégrées et d’autres dossiers en cours, illustrant une stratégie de mercato qui avance à un rythme soutenu avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1.