Mercato : Courtisé par l’OM, il ne regrette pas sa décision d’avoir signé ailleurs !

Amine Adli était à l’été 2021, l’une des cibles prioritaires de Pablo Longoria pour enrichir techniquement le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. L’espoir français a préféré partir en Allemagne…

En septembre 2021, il avait déjà expliqué sa décision de quitter Toulouse pour partir à Leverkusen plutôt qu’en Ligue 1 (où l’OM était le club le plus chaud) au site LesViolets.

« Au départ, c’est sûr que j’avais envie de réussir en Ligue 1. C’est le pays où je suis né, c’était mon rêve d’y jouer. Au final, j’ai eu des propositions intéressantes à l’étranger, avec une réelle envie de me faire progresser dans ma carrière. L’été a été stressant. C’était mon premier mercato avec une décision forcément importante pour ma carrière. J’avais beaucoup d’appréhension par rapport à mon choix et à comment les choses allaient se passer et à quel moment. Ce n’était pas vraiment un été facile. Je suis très heureux de pouvoir passer un palier dans ma carrière dans un club très familial, qui fait confiance aux jeunes et avec beaucoup d’objectifs. » Amine Adli – Source : LesViolets.com (05/09/2021)

« Je suis content d’avoir rejoint ce championnat super ouvert »

Après une première saison polluée par une vilaine blessure en fin d’exercice, Amine Adli s’impose petit à petit dans le club entraîné par Xabi Alonso. Il a expliqué à Foot Mercato sa satisfaction avec du recul d’avoir rejoint la Bundesliga.

« Je suis épanoui, je suis content d’avoir rejoint ce championnat super ouvert, qui fait confiance aux jeunes joueurs. Il y a énormément d’occasions. Pour les joueurs offensifs, c’est vraiment un régal. Les clubs font confiance aux jeunes. Dans l’académie française, les joueurs offensifs, on a la faculté d’être rapides, techniques, capables de dribbler. C’est forcément des choses qu’ils aiment, en Allemagne, et qui sont mises en valeur en Bundesliga, par la manière dont on joue, avec beaucoup de 1 contre 1, de ballons dans le dos, d’espaces, de courses… Les caractéristiques de formation et des joueurs français correspondent énormément au championnat allemand. » Amine Adli – Source : Foot Mercato