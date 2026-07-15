Mercato : Deal de Mason Greenwood : les détails de la répartition entre l’OM, United et Getafe !

Le transfert de Mason Greenwood de l’Olympique de Marseille vers Fenerbahçe est désormais officialisé. Selon les informations rapportées par Ben Jacobs, les modalités financières de l’opération permettent de mieux comprendre la répartition des 39 millions d’euros déboursés par le club turc.

Le dossier Mason Greenwood est définitivement bouclé. Fenerbahçe a officialisé l’arrivée de l’attaquant anglais en provenance de l’OM, avec un contrat de quatre saisons. Au-delà du montant du transfert, fixé à 39 millions d’euros, plusieurs détails financiers ont été dévoilés par Ben Jacobs.

Fenerbahce confirm Mason Greenwood has joined from Marseille on a four-year contract. Fee is €39m paid in three equal installments over three years. Manchester United receive €15.6m due to a sell-on clause on the full fee. Yet €3.12m goes on to Getafe. It leaves #MUFC with… pic.twitter.com/ZePxaoN0D4 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 14, 2026

Un transfert de 39 M€ réglé sur trois ans

Fenerbahçe versera les 39 millions d’euros en trois échéances égales réparties sur trois ans. Un paiement échelonné qui permet au club stambouliote de lisser le coût de l’opération tout en offrant à l’Olympique de Marseille une vente importante sur ce mercato estival.

Le club phocéen avait recruté Mason Greenwood à l’été 2024 en provenance de Manchester United. Un an plus tard, l’attaquant quitte déjà la Canebière après une saison remarquée sous les couleurs olympiennes.

Manchester United récupère une partie de l’opération

Comme cela était prévu lors du transfert de Greenwood vers Marseille, Manchester United bénéficie d’une clause de revente.

D’après Ben Jacobs, le club anglais perçoit 15,6 millions d’euros, soit 40 % du montant total du transfert. Toutefois, cette somme n’est pas intégralement conservée par les Red Devils.

Le journaliste précise en effet que 3,12 millions d’euros sont reversés à Getafe, où Mason Greenwood avait été prêté lors de la saison 2023-2024, en raison d’un accord conclu précédemment entre les différentes parties.

Au final, Manchester United encaisse donc 12,48 millions d’euros sur cette vente.

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Un départ désormais officialisé

Avec cette officialisation par Fenerbahçe, le transfert de Mason Greenwood est désormais totalement finalisé. Selon Ben Jacobs, le montant global reste fixé à 39 millions d’euros, tandis que les modalités de paiement et la répartition entre les différents bénéficiaires permettent de mesurer les conséquences financières de cette opération pour les clubs concernés. L’OM devrait donc prendre un peu plus de 24M€ hors bonus dans cette opération, soit le montant payé il y a deux ans hors bonus…