Mercato : Déjà une tendance pour la levée de l’option d’achat de Bailly?

Eric Bailly est prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille par Manchester United. Le défenseur central ivoirien pourrait être renvoyé dans le club anglais d’après L’Equipe.

Ce samedi à quelques heures du coup d’envoi face à Clermont, le journal L’Equipe a consacré un article au retour d’Eric Bailly dans le groupe marseillais. Suspendu pour 7 matchs après son énorme faute en Coupe de France contre Hyères, l’Ivoirien doit maintenant convaincre la direction de l’OM de le conserver.

En effet, comme l’explique le quotidien sportif dans son article, la possibilité de voir l’option d’achat d’Eric Bailly être levée est considéré, « à l’heure actuelle illusoire ». Pour le moment, Bailly n’a pas énormément joué à cause des suspensions et des blessures. Forcément, son retour va faire du bien à Igor Tudor qui n’aura plus à bricoler en cas de pépins des autres défenseurs.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Commission Fédérale de Discipline de la Fédération Française de Football concernant la suspension de son défenseur Eric Bailly. Le club se réserve le droit de faire appel.

Avant tout, l’OM souhaite un prompt rétablissement à Moussa N’Diaye, milieu de terrain du Hyères 83 FC, que le club et Eric Bailly soutiennent depuis sa blessure.

L’Olympique de Marseille regrette toutefois que la confidentialité de cette décision disciplinaire n’ait pas été respectée avant que celle-ci ne lui soit notifiée.

Aussi et surtout, l’Olympique de Marseille note la différence d’application du barème de sanctions de référence par les commissions de discipline de la FFF et de la LFP, alors que ces deux instances ont un impact sur une même compétition, en l’occurrence la Ligue 1.

L’Olympique de Marseille est fermement convaincu qu’une uniformisation des critères de sanction impactant une même compétition est nécessaire pour en garantir l’équité sportive.

Le club se tient à la disposition des instances pour partager sa position et contribuer au développement du football français.

C’est un manque de respect — Longoria

Pablo Longoria avait également répondu à Florent Germain, correspondant à Marseille pour la radio. Le président affirme ne pas avoir été mis au courant et s’insurge contre la fuite dans les médias ! Il dénonce un « manque de respect » mais ne commente pas l’ampleur de la suspension en elle-même.

« Ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision sans même prendre la peine de notifier la décision officielle au club concerné. C’est un manque de respect. » Pablo Longoria – Source : RMC (19/01/23)