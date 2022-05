Mercato : Discours, Adieux au Vélodrome… Les détails de la dernière soirée de Kamara à l’OM !

Pas de prolongations, pas de grands adieux ni de discours préparé… Selon L’Equipe, les derniers instants de Boubacar Kamara ne devrait pas avoir annoncer publiquement qu’il quitte l’Olympique de Marseille ce soir face à Strasbourg pour le dernier match de la saison.

Le feuilleton Boubacar Kamara devrait se terminer ce soir. Toute la saison, les questions autour de sa prolongation ont rythmé l’actualité de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, le minot a appris qu’il était appelé en Equipe de France pour la première fois. Joie intense pour le milieu de terrain qui a dû rapidement se remettre de ses émotions pour se concentrer sur le match de ce soir face à Strasbourg où il terminera comme il a commencé : en défense centrale, en l’absence de William Saliba, suspendu pour cette rencontre.

👥 #OMRCSA Les 21 Olympiens retenus pour le dernier match de @Ligue1UberEats de la saison ⚔️ pic.twitter.com/PBvjMjjuaO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 20, 2022

Pas de grande cérémonie pour la dernière de Kamara

Malgré les propositions de dernières minutes et la possibilité d’obtenir le plus gros salaire de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara aurait tout refusé et s’apprête donc à continuer sa carrière hors de son club formateur selon L’Equipe. Toujours d’après les informations du quotidien sportif, le minot ne compte pas faire ses adieux au Vélodrome… Il ne devrait pas prendre le micro pour dire quelques mots aux supporters et à ses coéquipiers avant de quitter le club.

De toute façon, l’annonce n’a pas encore été faite. Que ce soit Jorge Sampaoli ou Mattéo Guendouzi qui étaient en conférence de presse ce jeudi pour l’avant-match face à Strasbourg, ils n’ont pas vendu la mèche et expliquent à demi-mots qu’ils espèrent le voir rester… Surtout son coéquipier qui lui aurait rappelé qu’ils « avaient encore de belles choses à faire ensemble à l’OM. » Ils les feront certainement ensemble en Equipe de France.

