L’OM s’est imposé ce samedi à Rennes face aux hommes de Jorge Sampaoli. Nabil Djellit salue le choix des Marseillais d’avoir remplacé Veretout par Hojbjerg.

Après la belle victoire de l’Olympique de Marseille à Rennes ce samedi, le journaliste Nabil Djellit a comparé deux joueurs : Pierre Emile Hojbjerg et Jordan Veretout. D’après lui, l’OM a bien fait de récupérer le Danois à la place du Français.

« Quand je vois la saison d’Hojbjerg et celle de Veretout, tu comprends vite le choix de l’OM.. », a posté Nabil Djellit sur son compte X.

Rennes – OM (1-2) – De Zerbi : « Ce qui a fait la différence, c’est la mentalité »

L’Olympique de Marseille a arraché une victoire précieuse ce samedi soir face à Rennes, lors de la 19ᵉ journée de Ligue 1. Au micro de DAZN après la rencontre, l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi a livré son ressenti sur cette performance.

« Ça a été un match très difficile, mais une victoire incroyable contre une bonne équipe. C’est toujours compliqué de jouer face à ce genre de bloc, de trouver des solutions, de frapper au but et de marquer. On a bien joué en première période, mais en seconde, je pense que nous méritions de gagner. Ce qui a fait la différence, c’est la mentalité : on a joué avec patience et fait circuler le ballon avec qualité. On s’est créé deux ou trois occasions en première période, mais ce n’était pas suffisant pour gagner le match. Rulli a encore été décisif, il ne faut pas l’oublier. Quoi qu’il en soit, c’est une super victoire pour nous. La semaine prochaine, on joue contre Lille en Coupe de France, et c’est très important pour nos supporters, » a ainsi déclaré le coach de l’Olympique de Marseille au terme de la rencontre au micro de DAZN.

