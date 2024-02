Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Ce vendredi l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du FC Metz. L’une des satisfactions de la rencontre, Faris Moumbagna a été salué par Nabil Djellit !

Ce vendredi après la rencontre entre l’OM et le FC Metz, nombreux ont été ceux qui ont salué la rencontre de Faris Moumbagna. Buteur du soir, le Camerounais a montré de belles choses sur le terrain avec de bons appels et une volonté d’aller vers l’avant. Nabil Djellit l’a mentionné sur son compte X.

« Moumbagna a déjà fait oublier Vitinha… L’OM laisse filer 2 pts contre l’équipe la plus nulle de L1 dans le jeu. Même en supériorité numérique, les Messins ont joué en bloc bas. Si vous avez été possible de jouer derrière leur but, ils l’auraient fait. Sinon j’ai bien aimé Faris Moumbagna. », a publié Nabil Djellit sur son compte X après la rencontre face au FC Metz.

Les détails du départ de Vitinha

L’Olympique de Marseille a fait partir en prêt avec option d’achat l’attaquant portugais Vitinha. L’ancien joueur de Braga rejoint Malinovskyi au Genoa et va tenter de s’y imposer pour gagner du temps de jeu. Son option d’achat est bien fixée à 25M€ comme le rappelle la Gazzetta ce jeudi. Le journal italien explique que le club espèrerait réellement lever cette option en fin de saison et prendra au sérieux ce dossier.

Seulement, le Portugais devra prouver qu’il vaut réellement ce prix par ses prestations. A Marseille, la somme de son transfert lui a souvent été reprochée puisque justement elle n’était pas en adéquation avec ce qu’il proposait sur le terrain. Vitinha va devoir être efficace devant le but et se battre pour gagner sa place dans le club de Serie A.